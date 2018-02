Unfall mit mehreren Autos bei Geithain

Geithain/Niedergräfenhain. Ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen hat sich am Mittwoch gegen 9 Uhr auf der Bundesstraße 7 zwischen Geithain und Niedergräfenhain ereignet. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, er landete auf dem Feld neben der Bundesstraße.

Die 27-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia fuhr auf der B 7 aus Richtung Niedergräfenhain kommend in Richtung Geithain, informierte die Polizei. Etwa 100 Meter nach dem Ortsausgang Niedergräfenhain macht die Straße eine Steigung, anschließend gibt es eine Rechtskurve. Am Ausgang dieser Kurve sah die Frau einen Peugeot im rechten Straßengraben. Sie ging von einem Verkehrsunfall aus und entschloss sich, in der nächsten Feldüberfahrt zu halten und erste Hilfe zu leisten.

Auf dem Weg zu dieser Feldauffahrt fuhr ein 62-jähriger Fahrer mit seinem Audi auf den Skoda der jungen Frau auf. Eine nachfolgende 63-jährige Fahrerin eines weiteren Skoda fuhr wiederum mit ihrem Auto auf den bereits verunfallten Audi auf. Die 76-jährige Beifahrerin des Audis, die 27-jährige Skodafahrerin sowie die 63-jährige Fahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto, das am Straßenrand stand, hatte laut Polizei keinen Unfall. Der Fahrer habe aber gesundheitliche Probleme gehabt. Allen konnte vor Ort geholfen werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch aus. Die B 7, auch Zubringer zur Autobahn 72, war zeitweise voll gesperrt. Dann konnte der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.

Von ie