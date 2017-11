Senior Joachim Czichos nimmt seinen Hut im Bad Lausicker Betonwerk

Augenmaß und Weitsicht brauchte Joachim Czichos, als er 1990 das Betonwerk Bad Lausick durch schweres Fahrwasser in die Marktwirtschaft steuerte. Den Generationswechsel im 150 Mitarbeiter zählenden Unternehmen ging er in ähnlicher Weise an: Sohn und Enkel haben jetzt als Geschäftsführer das Sagen.