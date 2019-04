Frohburg/Flößberg

Dass Mathe mehr als einfach nur sein Ding ist, kann Lukas Illig im Juni unter Beweis stellen: Der Siebtklässler aus Flößberg qualifizierte sich für den Landesausscheid im Mathematik-Wettbewerb der Oberschulen.

Auf der Ebene der Besten aus den Schulen der Leipziger Region kam er auf Platz drei und löste damit das Ticket nach Chemnitz am 6. Juni. Begleiten dorthin wird ihn sicherlich Bastian Weckel, Fachbereichsleiter Mathematik an der Frohburger Oberschule „ Maxim Gorki“. Er hat Lukas, der die Klasse 7b besucht, zwar aktuell nicht im Unterricht, weiß aber: „Er ist ein sehr guter Schüler – nicht nur in diesem Fach.“

Schüler Lukas Illig war qualifizierte sich für den Landesausscheid im Mathematik-Wettbewerb der Oberschulen. Quelle: Jens Paul Taubert

Logisches Denken bei Mathe-Landesausscheid gefragt

Wobei die Zensuren hier ohnehin nicht das Entscheidende seien: „In so einem Wettbewerb geht es nicht so sehr um den Schulstoff. Viel mehr ist logisches Denken gefragt – und das kann er.“ Nicht nur für Lukas Illig sei die Teilnahme am Landesausscheid eine große Sache, sondern auch für die Frohburger Schule, so Weckel: „Am Wettbewerb nehmen wir jedes Mal teil, aber über die Runde zwei ist in den vergangenen Jahren niemand von unseren Schülern hinausgekommen.“

Von Ekkehard Schulreich