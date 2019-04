Frohburg/Linda

Drei Bewerber gab es für den Sophienhof, ein idyllisch gelegenes Grundstück in Linda. Der Frohburger Stadtrat hatte auf seiner jüngsten Sitzung zu entscheiden, wer von ihnen zum Zuge kommt. Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) setzte sich mit seinem Vorschlag durch, der in Widerspruch zum erklärten Willen des Kohren-Sahliser Ortschaftsrates stand.

Gundula Müller ( FDP) hatte in der Debatte dafür geworben, eine junge Familie zu bedenken, deren Wurzeln in Linda liegen und die gern hierher zurückkehren würde. Erfolg hatte sie damit nicht. Bei einer Gegenstimme und drei Einhaltungen erhielt ein Interessent aus Altenburg den Zuschlag.

Abwässer vom Sophienhof in Linda zum Nachbargrundstück leiten

Dieser sei bereit, einen angemessenen Kaufpreis zu zahlen und habe in Altenburg bereits gezeigt, dass er Gebäude zu sanieren verstehe. Zudem gehört ihm das benachbarte Grundstück, auf dem eine vollbiologische Kläranlage steht, da die Immobilien in der Vergangenheit zusammengehörten.

Bürgermeister Wolfgang Hiensch will den den Sophienhof an einen Interessenten aus Altenburg verkaufen. Quelle: Petra Lakenbrink

Das Problem: Der Sophienhof selbst hat keine eigene Kläranlage. Abwässer werden zum Nachbargrundstück geleitet. Dessen Besitzer, der sich um das Grundstück selbst bewirbt, habe offen gelassen, ob er damit einverstanden wäre. Kohren habe Frohburg damit – und das habe man erst nach der Ausschreibung des Grundstücks festgestellt – „ein großes Ei gelegt“, sagte der Bürgermeister.

Junge Leipziger Familie als Käufer favorisiert

Gundula Müller wollte diese Argumentation nicht akzeptieren. Sie favorisierte eine junge Leipziger Familie als Käufer: „Wir sollten das Grundstück jemandem geben, der wieder kommen und hier leben will.“ Zumal die Interessenten in Berufen tätig seien, die man in Frohburg brauche. – Es gehe um einen Grundstücksverkauf, hielt der Bürgermeister entgegen: „Da kann ich keine Kopplungsgeschäfte machen.“

Zudem gebe es für Familien, die in Frohburg oder den Ortsteilen heimisch werden wollten, andere Grundstücke. Der Verwaltungsausschuss hatte mehrheitlich dafür plädiert, dem Altenburger den Zuschlag zu erteilen.

Kohren-Sahliser Ortsvorsteher Siegmund Mohaupt kritisierte die Entscheidung des Bürgermeisters. Quelle: Jens Paul Taubert

Kohren-Sahliser Ortsvorsteher Siegmund Mohaupt äußerte sich kritisch

Der Kohren-Sahliser Ortsvorsteher Siegmund Mohaupt, der als CDU-Stadtrat bei der Entscheidung nicht zugegen war, äußerte sich im Nachhinein kritisch. „Wir hatten definitiv gefordert, mit allen Interessenten Bietergespräche zu machen. Das ist leider nicht erfolgt“, sagte er.

Der Ortschaftsrat hätte es sehr gern gesehen, wäre besagte Familie zum Zuge gekommen. „Niemand verbietet uns so was. Das ist gang und gäbe.“ Der Kohren-Sahliser Verwaltung bezüglich der Dienstbarkeit die Schuld zuzuschieben, sei nicht in Ordnung.

Der AZV Wyhratal, dessen Vorsitzender Wolfgang Hiensch schließlich sei, und die Stadt Kohren-Sahlis hätten sich seinerzeit, als in die Vollbiologie investiert worden sei, für diese Variante entschieden. Damals sei das Grundstück noch bewohnt gewesen; ein Verkauf habe nicht zur Debatte gestanden.

Von Ekkehard Schulreich