Geithain

Sichtbar in der Geithainer Innenstadt ist jetzt die Beratungsstelle der Diakonie: In der Leipziger Straße 20, schräg gegenüber der Stadtbibliothek, zogen die drei Mitarbeiter in neue Räume. In den Jahren zuvor waren sie im Hintergebäude des Hauses der Kirche, dem einstigen Goldenen Löwen am Markt, untergebracht.

„Unser Anliegen war, dass wir näher rankommen an die Menschen“, formulierte es Ralf Sämisch, lange Gemeindediakon in Ossa und seit dem Frühjahr verantwortlich für die soziale Arbeit im Kirchenbezirk Leipziger Land. Er teilt sich das Geithainer Büro mit Ellen Buchmann, der Schuldnerberaterin, und Isabel Tavernier, die sich seit dem Sommer um die Schwangerschaftsberatung kümmert. Die drei Mitarbeiter nutzen das Büro wechselseitig, das so an drei Tagen in der Woche besetzt ist.

Beratungsangebote vor Ort wichtig

„In Geithain sind wir schon eine ganze Weile präsent, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität“, sagte Tobias Jahn vom Vorstand der Diakonie Leipziger Land. Beratungsangebote, wie man sie unter anderem in Geithain bereithalte, seien sehr wichtig. „Es gibt viele Menschen in unserer Gesellschaft, die sich mit Problemen konfrontiert sehen.“ Denen stehe die Allgemeine Soziale Beratung, die Ralf Sämisch jeden Dienstag in Geithain anbiete, offen. In speziellen Konfliktsituationen würden seine beiden Mitstreiterinnen Betroffenen zur Seite stehen.

Rund um Weihnachten vor allem Schuldnerberatung gefragt

„Gerade in den Wochen vor Weihnachten bemerke ich einen erhöhten Gesprächsbedarf“, meint Ellen Buchmann. Der Beratungsbedarf von Schuldnern habe in den vergangenen Jahren zugenommen. Das betreffe Menschen fast jeden Alters: „Vom Jugendlichen, der die vielen Handyverträge nicht mehr bedienen kann, bis zum Rentner, der mehrere Kredite laufen hat, ist alles dabei.“ In der Zeit vor dem Fest gebe es viele verlockende Konsum-Angebote mit langfristigen Raten oder einer Bezahlung, die erst viele Monate später fällig sei: „Da kommt dann das böse Erwachen. Da muss schnell geholfen werden. Aber zaubern können wir natürlich nicht.“

Kontaktdaten der Diakonie-Mitarbeiter:

Ralf Sämisch (Allgemeine Soziale Beratung und Kirchenbezirks-Sozialarbeit) ist in Geithain dienstags von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr zu erreichen (Telefon an allen Wochentagen: 034341/631033 oder 03433/274032, Mail: kbs.borna@diakonie-leipziger-land.de)

Ellen Buchmann (Schuldner- und Insolvenzberatung) – freitags vor Ort, Termin vereinbaren unter 03433/274020 oder via Mail sb.borna@diakonie-leipziger-land.de

Isabel Tavernier (Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung) – donnerstags vor Ort, Termin vereinbaren unter 034296/947420 oder 0176/76763222

Von Ekkehard Schulreich