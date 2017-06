Die historischen Orgeln in Ebersbach, Frankenhain, Hopfgarten, Frauendorf und Tautenhain sind am Sonnabend in einem farbigen Wandelkonzert erklungen. Insgesamt konnten rund 140 Zuhörer begrüßt werden. An den einzelnen Stationen waren jeweils zwischen 25 und 35 Besucher dabei.