Borna

Die Kultur- und Umweltstiftung Leipziger Land der Sparkasse Leipzig fördert im neuen Jahr Projekte mit insgesamt 67 500 Euro. Allerdings ist sie durch die anhaltende Zinsflaute und dadurch zurückgehende Erträge weiter auf die Hilfe ihrer Mutter angewiesen. Der Verwaltungsrat der Sparkasse stimmte Mitte Dezember zu, wie schon 2018 auch, im neuen Jahr der Stiftung eine Spende in Höhe von 101 000 Euro zu überweisen.

Sparkasse Leipzig gleicht Ertragsrückgang aus

Weil die Zins- und Kapitalerträge der Kultur- und Umweltstiftung im neuen Jahr nur noch rund 75 000 Euro betragen und damit ein Viertel weniger als 2018, hatte sie sogar mit einer noch höheren Spende des Mutterhauses geliebäugelt. Doch Sparkassenchef Harald Langenfeld hatte schon in der Sitzung des Stiftungsrates mit Verweis auf die „schwierigen Zeiten“ deutlich zu verstehen gegeben, dass die stete Spenden-Erhöhung an die Stiftungen ein endlicher Prozess sei. Neben der Kultur- und Umweltstiftung unterhält die Sparkasse Leipzig auch die Medienstiftung und die Stiftung für die Region Torgau-Oschatz.

Förderprojekte 2019 Evangelisch-Lutherisches Kirchspiel im Leipziger Neuseenland: 11000 Euro für Restaurierung der Glockenläuteanlage der St. Christopherus Böhlen. Stadtverwaltung Groitzsch: 5000 Euro für die Sanierung des Wanderwegs „ Ulrike von Levetzow“, Beschilderung und Gedenkstein. Förderverein der Kreuzkirche Sankt Nikolai Hohenlohe-Kitzen: 5000 Euro für den Kultursonntag Kitzen. Stadtverwaltung Geithain: 2000 Euro für den Austausch von zwei Holzfenstern im Pulverturm der Stadt Geithain. Fortbildungsakademie der Wirtschaft ( FAW): 3500 Euro für die heimatgeschichtliche Ausstellung Geithain „Handel, Handwerk und Versorgung in Geitains Stadtgeschichte“; gemeinsam mit der 9. Klasse des Internationalen Gymnasium SIS Geithain. Grüne Liga Kohrener Land: 5000 Euro für die angewandte Artenschutzforschung an der Rauchschwalbe und Beratung der Grundstückseigentümer (-pächter) im Kohrener Land. Verein Bauernrathaus Prießnitz: 10000 Euro für Erhalt und Sanierung des historischen Bauernrathauses Prießnitz, Sanierung entsprechend der empfohlenen Maßnahmen aus dem 2018 erstellten Holzgutachten. Stadtverwaltung Frohburg: 3500 Euro für die inhaltliche und gestalterische Erweiterung der neuen Dauerausstellung zu Ernst Blümner und Fortführung der Restaurierung von Altbefunden im Treppenhaus Ostflüge im Schloss Frohburg.

Rücklagen 2019 aufgebraucht

Insofern gleicht die im Leipziger Land agierende Stiftung nun die schlechte Ertragslage durch ein weiteres Abschmelzen ihrer freien Rücklage aus. Ende 2019 werden dann nur noch rund 8000 Euro im Reservetopf sein. „Wir würden uns ein sichereres Polster wünschen“, sagt Stiftungsdirektor Stephan Seeger. An der Situation könne man aber nun mal nichts ändern. Die Stiftung sei vor 18 Jahren mit einem Ertrag von fünf Prozent gestartet, jetzt liege er nur noch bei 1,5 Prozent. Bei einem Grundstock von fünf Millionen Euro seien das 75 000 Euro, die „fast komplett in die Förderung“ gehen, so Seeger.

Elf Anträge für 2019 eingereicht

Für 2019 hatte die Stiftung elf Anträge auf dem Tisch, von denen acht bewilligt werden. Das größte Stück vom Kuchen erhält das Kirchspiel Leipziger Neuseenland für die Restaurierung des Glockengeläuts der Böhlener St.-Christopherus-Kirche. Noch vor Weihnachten konnten die Glocken wieder zum Gebet rufen, die 11 000 Euro der Stiftung fließen jedoch erst im Januar. 10 000 Euro erhält der Verein Bauernrathaus Prießnitz für den Erhalt und die Sanierung des historischen Kleinods. „Dort wird eine tolle, nachhaltige Vereinsarbeit geleistet, die unterstützen wir gern“, betont Seeger.

Frohburger Schloss weiter auf der Liste

Kontinuität beweist die Stiftung auch beim Frohburger Schloss. Schon oft wurden in den letzten Jahren Projekte gefördert, im neuen Jahr macht die Stiftung 3500 Euro locker für die Erweiterung der neuen Dauerausstellung zu Ernst Blümer und für Restaurierungsarbeiten. „Es ist schön zu sehen, wenn sich an einem Ort das Bild irgendwann vollendet“, freut sich der Stiftungsdirektor.

Erfahrungsgemäß sind Anträge aus dem Umweltbereich rar gesät. Im neuen Jahr gibt es je 5000 Euro für den Groitzscher Wanderweg „ Ulrike von Levetzow“, speziell für Beschilderung und Gedenkstein, und das Projekt der Grünen Liga Kohrener Land zum Artenschutz der Rauschschwalbe.

Aufarbeitung in Schlossbibliothek Rötha geht weiter

Neben den acht Projekten plant die Stiftung erneut 6000 Euro zur weiteren Aufarbeitung der Röthaer Schlossbibliothek. Mit dem Geld wird eine wissenschaftliche Hilfskraft an der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek in Dresden finanziert. Auch das sogenannte Verbündetenzimmer des zu DDR-Zeiten gesprengten Schlosses liegt der Stiftung am Herzen. Schloss Rötha war 1813 Hauptquartier der Verbündeten gegen Napoleon, hier planten Kaiser Franz I. von Österreich, Zar Alexander I. von Russland und König Friedrich Wilhelm III. von Preußen ihre Strategie.

Der in diesem Jahr verstorbene Heinrich Freiherr von Friesen wollte die auf drei Standorte verstreuten Gegenstände des Verbündetenzimmers der Stiftung per Schenkungsvertrag überlassen.

Geld für Verbündetenzimmer in Rötha

Durch seinen Tod kam es nicht mehr dazu. Laut Seeger steht Friesens Neffe Alexander zum Wort seines Onkels. Allerdings müssten die amerikanische Erben ihre Ansprüche aufgeben und ausgezahlt werden. Dafür hält die Stiftung 15 000 Euro vor. Großes Ziel ist es, Schlossbibliothek und Verbündentenzimmer eines Tages wieder in Rötha zu vereinen.

Bereits jetzt nimmt die Kultur- und Umweltstiftung Förderanträge für das Jahr 2020 entgegen. Sie können bis zum 15. September 2019 eingereicht werden.

Von Frank Prenzel