Spielplatz in Geithain-West: Suche nach Lösungen

Geithain. Hat der öffentliche Spielplatz im Neubaugebiet Geithain-West noch eine Chance – oder bleibt es dabei, dass die Kommune den Platz auf fremdem Grund abbaut? Dass vielen im Wohngebiet der Platz am Herzen liegt, wurde deutlich in den Einwohnerfragestunden mehrerer Stadtratssitzungen. Darin wurde Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) aufgefordert, nach Wegen zu suchen, um die Spielmöglichkeiten erhalten zu können. Das Areal, auf dem sie sich befinden, hatte die Stadt mit einem größeren Wohnungspaket an ein österreichisches Immobilienunternehmen verkauft. Das, so die Kritiker, sei falsch gewesen.

Zumindest zwei der großen Wohnungsverwalter im Viertel, die GWBV und die Wohnungsverwaltung Gerhardt, sind offenbar bestrebt, eine Lösung zu finden. Man sei auf jeden Fall bestrebt, den Spielplatz zu erhalten, sagt GWBV-Geschäftsführerin Nacera Schäfer: „Wir wissen, dass sich das unsere Mieter wünschen. Er ist wichtig, wenn wir junge Familien hierher holen wollen.“ Entscheidend ist die Aufteilung der Kosten. Man werde deshalb mit dem dritten hier aktiven Vermieter das Gespräch suchen.

„Wir tragen erstmal alle Kosten zusammen, um uns weiter verständigen zu können“, heißt es unisono aus dem Büro Gerhardt: „Wir setzen uns ein für den Erhalt des Spielplatzes.“

Von es