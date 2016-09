Bad Lausick. Schwere Schäden richteten Unbekannte in der Nacht zum Sonnabend auf dem Bad Lausicker Fußballplatz an. Über ein Fenster waren sie laut Polizei in das „Sport-Casino“ eingedrungen und hatten das Innere der Gaststätte verwüstet. Mitglieder des FC Bad Lausick bemerkten den Einbruch am Vormittag. Sie erstatteten Anzeige. Kriminaltechniker waren vor Ort und sicherten Spuren. Der Angriff auf das Casino hatte – viel deutlicher als der anhaltende Regen bis zum Mittag – unmittelbare Auswirkungen auf den Spielbetrieb: Alle Begegnungen des Samstages wurden durch den Vereinsvorstand abgesagt. Betroffen waren neben der ersten Männer-Mannschaft die Spiele der F- und der B-Junioren. Am Sonntag fiel auch die Partie der C-Junioren aus.

„Der Schaden ist immens. Er lässt sich noch gar nicht abschätzen“, sagte Frank Wittig, der stellvertretende Vereinspräsident, der LVZ. Die Einrichtung der Gaststätte samt Mobiliar und Tresen seien zerstört oder beschädigt worden. Fachleute würden zu Wochenbeginn bewerten, was wie repariert und ersetzt werden müsse. Der oder die Täter seien auch in den Geräteschuppen eingedrungen, in dem die Materialen für den Trainingsbetrieb lagerten. Zudem sei ein Bierwagen gewaltsam geöffnet worden. Am Vereinsgebäude selbst sei die kriminelle Energie gescheitert. Lediglich ein Gitter sei herausgerissen worden. Erst im Frühjahr hatten Unbekannte vergeblich versucht, in das Vereinsgebäude einzudringen.

Von Ekkehard Schulreich