Frohburg/Flössberg. Vom Wettergott auf eine harte Probe gestellt sahen sich die Organisatoren und Besucher des Festes, das die Flößberger Sportler traditionell über Pfingsten initiieren. „Trotzdem wurde unser Fest – auch dank der Hilfe der vielen, die uns dabei unterstützten – zu einem Erfolg. Wir freuen uns schon auf Pfingsten 2018, wenn es heißt: 25 Jahre Sport- und Vereinsfest auf unserer Alm!“, sagt Johannes Herbrich, Sprecher des SV 1900 Flößberg. Das Fest konnte mit verschiedenen sportlichen Erfolgen aufwarten. Die F-Junioren spielten um den Pokal, den sich die Flößberger Heimmannschaft sichern konnte. Beim Alt-Herren-Turnier konnten die Sportsfreunde der SG Olympia Frankenhain den 1. Platz erkämpfen.

Großer Andrang herrschte bei den Turnieren der D- und E-Junioren. „Unsere Alm war prall gefüllt mit vielen Kindern – das lässt optimistisch in die Zukunft blicken“, so Herbrich. Die Sieger hießen TuS Pegau (D-Junioren) und SG Frankenhain/Flößberg (E-Junioren). Bei der dritten Auflage des Mixed-Volleyballturniers für Firmen- und Freizeitmannschaften gelang dem Ballendorfer Team die Titelverteidigung. Das Flößberger Fußballduell Oberdorf gegen Unterdorf fand bei Starkregen statt. Das minderte die Spielfreude nicht; das Unterdorf setzte sich mit 4:2 durch. Die Flößberger G-Junioren gewannen ihr Spiel gegen das Team des FSV Alemannia Geithain. Die Herren kickten um den „Rüdiger-Cup“. Bei Regen, Wind und niedrigen Temperaturen konnte – wie so oft in den letzten Jahren – der FC Bad Lausick den Pokal in die Höhe stemmen. Positiv, dass eines der beiden Flößberger Teams nach Jahren der Erfolglosigkeit als Finalteilnehmer den zweiten Platz erringen konnte.

Zum gelungenen Fest gehörte auch das: die Premiere des Flößberger Enten-Angelns, Party-Abende im Festzelt, die Waikiki-Beach-Bar, Unterhaltung unter anderem mit den Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte, die Tombola, Torten und Kuchen von der Frauensportgruppe, Zumba mit Thomas Grieger.

Von es