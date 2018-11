Geithain Bad Lausick - Steinbach bekommt noch einen Funkmast Ortschaftsrat und Stadt gaben der Deutschen Telekom einen Korb, aber kein Grundstück. Das Unternehmen wurde in Steinbach trotzdem fündig – und will eine große Antenne bauen.

Die Deutsche Telekom will in Steinbach bis 2020 einen Funkmast aufstellen. Vodafone betreibt dort bereits einen. Elektrosmog-Betroffene sind in Sorge. Quelle: Oliver Boehmer