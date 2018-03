Stiftung hilft bei Gutachten: Erste behutsame Sanierungsschritte geplant

Verein will Bauernrathaus in Prießnitz erhalten

Die Stiftung der Sparkasse hat das Gutachten gefördert: Auf dieser Grundlage will der Verein des Bauernrathauses in Prießnitz erste Sanierungsschritte planen. Das Umgebindehaus rückt jetzt stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Sogar die Hochzeitsglocken klangen hier schon.