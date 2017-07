Stilvoll: Zum Picknick in Frohburg in historischen Kostümen

Die Veranstalter vom Museum hatten sich in diesem Jahr das Picknick im Frohburger Schlosspark eigentlich anders vorgestellt. Doch genauso wie im vergangenen Jahr machte ihnen der Regen einen Strich durch die Rechnung. So wurde das Picknick mit der Biedermeiermodenschau des Haynaer Strandvereins in den Schlosssaal verlegt.