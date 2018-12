Bad Lausick/Stockheim

Die Stockheimer als ein große Familie zu bezeichnen, ist keine Floskel. Wie intensiv Bad Lausicks nördlichster Ortsteil mit seinem runden Hundert Einwohnern die Gemeinsamkeit pflegt, wird alljährlich zu Silvester sichtbar. Dann treffen sich alle Generationen in geselliger Runde, um zu feiern. Den passenden Rahmen dafür bietet inzwischen wieder der einstige Gasthof „Zum Dorffrieden“. Der ist zwar keine Gaststätte mehr, doch Uwe Beyer, Enkel des letzten Wirts-Ehepaars Gerda und Wolfgang Beyer, hält die Erinnerung hoch. Er wohnt mit seiner Familie in der sanierten Immobilie. Den einstigen Saal öffnet er mitunter und gern, wenn die Stockheimer in großer Runde zusammenkommen.

Goldene Hochzeit und Silvester fallen zusammen

„Wir Stockheimer halten zusammen. Das ist kaum anders als zur DDR-Zeit“, sagt Christa Kunze, die gebürtige Grimmaerin, die mit ihrem Mann Rainer schon den Großteil ihres Lebens hier verbrachte. Der Gasthof ist der 73-Jährigen selbstredend ein Begriff. „Da konnten wir immer schön feiern. Es gab den kleinen Laden und die Post.“ Dass der Enkel diesen geschichtsträchtigen Ort wieder hergerichtet hat – Kunzes freut es aus einem ganz besonderen Grund: Die Silvester-Party der Stockheimer 2018 fällt mit ihrer Goldenen Hochzeit auf denselben Tag. Deshalb begehen sie den Tag in bester Gesellschaft: „Wir haben das Glück, dass uns die Jugend hilft. Die bereiten zum Beispiel den Saal vor.“ Dass Kunzes justament am Silvestertag vor 50 Jahren den Bund fürs Leben schlossen, habe einen pragmatischen Grund gehabt: „Das ging im Standesamt nach Termin. Wir waren ja froh, dass wir einen gekriegt hatten.“

Das selbst spielende Klavier ist längst verstummt

Wenn Uwe Beyer die Tür öffnet, hinter der sich bis nach der Wende die Großeltern um das Wohl ihrer Gäste kümmerten, nimmt er einen mit auf Zeitreise. Vieles ist so geblieben, wie es über Jahrzehnte war: die ausgetretene, geölte Dielung; die rustikale Sitzecke um den Stammtisch; das selbst spielende Klavier, das per Papierstreifen mit Melodien gefüttert wurde. „Das habe ich als Kind noch gehört“, sagt der 46-Jährige mit Blick auf das längst verstummte Gerät. „Ich habe zwar ein paar Jahre nicht in Stockheim gelebt, aber der Kontakt war immer da.“ Das habe ihn bewogen, die Immobilie vor dem Verfall zu bewahren, für die Familie herzurichten, den Charme aber zu konservieren.

Jeder fünfte Stockheimer ist unter 18 Jahre alt

Der Gasthof sei in allen Zeiten eine Institution gewesen, weiß Beyer: Hier traf man sich zum Feierabendbier, aßen die Traktoristen zu Mittag, saß man bei Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen zusammen. Großvater Wolfgang Beyer, der mit seiner Frau das Haus nach dem Krieg übernommen hatte, zapfte nicht nur; er trug im Dorf auch die Post aus, unterhielt den öffentlichen Fernsprecher im Vorraum – gegenüber dem erhaltenen Schiebefenster, durch das das Lebensnotwendigste verkauft wurde. Der Enkel, der in Geithain zur Schule ging und der heute Mit-Inhaber eines Autohauses in Frohburg ist, schätzt an Stockheim bis heute sehr „die gute Nachbarschaft. Da gibt es immer Unterstützung.“

Und weil ein solch agiles Dorf einen Ort brauche, um sich gelegentlich zu treffen, sei Beyers Engagement so wertvoll, sagt Roland Kleinert, bei dem viele Fäden zusammenlaufen. Es stifte Identität. Das sei vor allem wichtig, um die Jüngsten im Dorf zu halten. Immerhin ein Fünftel der Stockheimer sei unter 18.

Von Ekkehard Schulreich