Strände und ein Hafendorf: Neue Pläne für den Hainer See

Am Hainer See soll die Entwicklung vorangetrieben werden. Es gibt bereits konkrete Pläne für das Nordufer und für einen Strand im Süden.

Herbst am Hainer See: Blick von Espenhain über die Landzunge, die den Hainer vom Haubitzer See trennt. Oben links befindet sich der Strand bei Gestewitz. Der Schornstein gehört zur ehemaligen Brikettfabrik Witznitz. Quelle: André Neumann