Frohburg/Gnandstein

Die Gnandsteiner möchten, dass der nur mit einer provisorischen Decke versehene Teil der Kreisstraße im Dorfbereich westlich der Wyhra endlich in Ordnung gebracht wird. Über Jahre schon zieht sich die Diskussion über das Wie dieses Ausbaus hin mit dem Landkreis Leipzig, der dafür die Verantwortung trägt.

„Rennpiste inmitten des historischen Ortskerns passt nicht“

Gegen einen Ausbau mit einer deutlich breiteren Straße setzten sich Anlieger und Ortschaftsrat seit Langem zur Wehr und wussten ausdrücklich auch den Stadtrat von Kohren-Sahlis hinter sich. „Wir nennen uns Burg-Dorf – da passt so eine Rennpiste inmitten des historischen Ortskerns nicht“, sagt Isabell Heinker, Ex-Ortsvorsteherin und jetzt berufene Bürgerin im Kohren-Sahliser Ortschaftsrat, der nach der Eingliederung der Stadt nach Frohburg gebildet wurde.

Überraschender Brief vom Landkreis

Überrascht habe der Landkreis kürzlich betroffene Anwohner mit einem Brief, so Heinker: „Sie sollten der Realisierung einer etwas abgespeckten Variante mit ihrer Unterschrift zustimmen. Anderenfalls würde per Planfeststellungsbeschluss Baurecht geschaffen – und da wäre es zweifelhaft, ob eine kleine Variante noch Bestand hätte.“

Ortschaftsrat möchte, dass Bürgermeister Farbe bekennt

Die Gnandsteiner schrieben ihrerseits einen Brief an das Landesamt für Denkmalpflege in Dresden. Sie sehen die obersten Denkmalschützer als Partner in ihrem Bemühen, einer Verschandelung des Dorfkerns durch eine breite Straße und eine den Kirchberg anschneidende Kurve zu verhindern. In der Sitzung des Kohrener Ortschaftsrates am Dienstag wurde zudem der Wunsch laut, Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) möge Farbe bekennen.

Mohaupt: Die Bürger brauchen Hilfe

„Die Bürger brauchen seine Hilfe, um Klarheit herzustellen und um zu hören, wie er zu der Sache steht“, sagt Ortsvorsteher Siegmund Mohaupt. Man bitte ihn, demnächst in das Gremium zu kommen und möglichst einen Verantwortlichen der Kreisbehörde mitzubringen – „damit wir endlich einen Konsens finden und es losgeht“.

Von Ekkehard Schulreich