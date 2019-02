Frohburg/Gnandstein

Nur der grundhafte Ausbau der Kreisstraße im Dorfkern von Gnandstein bringe eine nachhaltige Lösung, sagt der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) überzeugt. Bislang ist die Straße nur mit einer provisorischen Decke versehen.

Im Ortschaftsrat Kohren-Sahlis bezog Hiensch klar Position zu einem Ausbau-Vorhaben, das zwischen Landkreis und Einwohnerschaft seit Jahren umstritten ist. Noch zu Zeiten der kommunalen Eigenständigkeit hatten sich der Kohrener Stadtrat und der Gnandsteiner Ortschaftsrat gegen einen in ihren Augen überdimensionierten Ausbau ausgesprochen.

Eigentümer müssen über Baugenehmigung entscheiden

„Da der Landkreis auf Fördermittel angewiesen ist, müssen die Vorschriften eingehalten werden – noch dazu, wenn die zuständigen Fachbehörden dies vehement fordern“, sagt Hiensch. Ob die dem Einzelnen plausibel seien, spiele keine Rolle. Man könne sich noch jahrelang streiten, mit der Planung und dem Straßenbau werde man dann aber nicht vorankommen.

Das Landratsamt habe deshalb - abgestimmt mit Fachbehörden - einen Kompromissvorschlag vorgelegt, mit dem ein Planfeststellungsverfahren umgangen werden könnte. „Es liegt nun an jedem Grundstückseigentümer zu entscheiden, ob eine Baugenehmigung erteilt wird.“ In der Zeit bis zu einem Baubeginn werde der Kreis die Straße mit geringstem Aufwand instand halten. Im Vergleich mit anderen sei der Zustand nicht so schlecht, dass man damit nicht noch einige Jahre über die Runden käme.

Bürgermeister Hiensch hat Hoffnung

Hiensch habe Verständnis für einige Fragen der Gnandsteiner. „Man muss aber realistisch sein und Zusammenhänge erkennen wollen.“ Beispielsweise auf einen Fußweg zu verzichten, wäre für die Stadt kostengünstiger. Wie aber werde debattiert, wenn ein Fußgänger zu Schaden käme? Ein einseitiger Fußweg zwischen Wyhrabrücke und Kirche sei auf Grund der Verhältnisse und der erhofften wachsenden Besucherzahlen für Burg und Region erstrebenswerter als in anderen Ortsteilen.

Zweitens: „Wenn die Bau- und Fördervorschriften Mindestfahrbahnbreiten fordern, kann niemand abweichende Planungen einreichen.“ Wer diese Vorschriften ändern wolle, müsse sich an die Gesetzgeber in Bund und Land, nicht an Stadt, Landkreis oder Planungsbüros wenden. Hienschs Fazit: „Derzeit bin ich noch guter Hoffnung, dass sich 2019 etwas tut, damit der Straßenbau vom Landkreis 2020 eingeplant werden kann.“

Bisher nur eine Zustimmung für den grundhaften Ausbau

„Wir sind in der Phase der Herstellung des Baurechtes, also der Einholung der Baugenehmigungen“, sagt Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes. 17 Schreiben habe das Amt versendet, allerdings bisher nur eine Zustimmung erhalten. Wenn kein Baurecht herzustellen sei, müsse man sich mit Frohburg über die weitere Verfahrensweise abstimmen.

Die Bauerngasse in Gnandstein. Quelle: Jens Paul Taubert

Bereits im Mai vergangenen Jahres habe man sich darauf verständigt, folgende Randbedingungen für die Straße zu beachten: grundhafter Ausbau mit einseitigem Gehweg ohne Kurven-Verbreiterung, Beseitigung der Insel an der Einmündung Bauerngasse, Erweiterung der Baustrecke am Bauanfang mit Einbeziehung des Knotenpunktes Am Teichdamm und Bauerngasse, Verlegung der Bushaltestelle um 60 Meter in Richtung Kohren-Sahlis.

„Daraufhin informierten wir alle betroffenen Anwohner von der Konkretisierung der Planungen“, so Laux. Jeder wisse, wie viel Land für den Ausbau benötigt werde. „Ziel ist, die benötigten Flächen auf ein Minimum zu reduzieren. Das haben wir berücksichtigt.“

Von Ekkehard Schulreich