Ein Reformationsfest, von dem man weit über Geithain hinaus sprechen wird und das eine Menge Menschen aufschließt: Das will das Kirchspiel Geithainer Land am letzten Oktober-Wochenende organisieren. Geplant ist eine teilweise Verhüllung der Nikolaikirche. Dazu gibt es am Montag ein Vorbereitungstreffen auf dem Markt.