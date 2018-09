Geithain

So schnell kommt kein Hollywood-Streifen in ein Kino auf dem platten Land: Kaum zwei Wochen braucht der Leipziger Schriftsteller Uwe Stöß, um mit seinem neuen Bad „Susi brennt“ sein Geithainer Publikum zu erreichen. Der Band, den er am 11. September in der Leipziger Moritzbastei vorstellt, bringt er am 27. September zu seiner Lesung in der Geithainer Stadtbibliothek mit.

Autor mutet dem Publikum viel zu

Doch nicht allein die Erzählungen dieses neuen Bandes, die er selbst – und man muss es ihm nicht glauben, wie man überhaupt auf der Hut sein sollte – als lustig bezeichnet. Lustig allenfalls in der Verbindung mit listig.

Dass die Geithainer Veranstaltung unter dem Titel „Das zieht alles Kreise“ auf den Erzählungsband von 2016 Bezug nimmt, ist getrost darunter zu subsummieren. Mit den „Kreisen“ mutet der Leipziger Autor seinem Publikum allerlei zu: die Begegnung mit skurrilen Typen, mit absurden Situationen. Er macht zum Zeugen und zur treibenden Kraft abstruser Dialoge, die so sehr aus dem Leben gegriffen sind, dass man sie und sich darin gar nicht erkennen möchte. Die Gestalten, die Stöß erfindet fern von Hollywood-Alüren, die er aus dem prallen Orkus des Lebens herausgreift, sie ecken nicht an: Sie rempeln, sind selbst Breitseite, erleiden Treffer. Den Protagonisten in „Susi brennt“ dürfte es kaum trefflicher ergehen.

Interessenten können Karten reservieren

Stöß, dem gebürtigen Plauener, liegt es fern, aus Nähkästchen zu plaudern, gar Autobiografisches nabelbespiegelnd hinauszuposaunen. Dazu ist, worauf er seit einem Jahrzehnt literarisch aufbaut, viel zu illuster, raumgreifend, angreifend. Wenn er in Geithain neben dem Genannten Texte aus „Zwei Etagen unter der Hölle“, 2009 erschienen, wieder liest, bekommt das Publikum eine Ahnung, woraus er schöpft, Kraft, Erzählgewalt – und gewinnt Abstand.

Abstand, den es unabdingbar braucht, um ganz nah an den Dingen zu sein, die brennen, die Wunde bleiben, auch und gerade wenn sie ein Lächeln deckelt. In welche Tiefen Stöß beharrlich sich vortastet, sich vorbricht wie die Häuer einst in die südwestsächsische Steinkohle, um fündig zu werden: Die Romane „Der himmelblaue Fasan“ und „Feldstraße“ lassen teilhaben daran. Roman drei ist in Arbeit, „Susi“ schneller.

Die Lesung in der Geithainer Stadtbibliothek beginnt 19 Uhr. Karten reservieren kann man unter der Telefonnummer 034341/43168.

Von Ekkehard Schulreich