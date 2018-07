Geithain/Syhra

Jetzt kommt die nächste Generation. Am Sonnabend wird die Enkeltochter des sowjetischen Militärfliegers Oberst Viktor Nikolajewitsch Schandakow das Fliegerdenkmal im Geithainer Ortsteil Syhra besuchen. Das Denkmal an der von Syhra zur A-72-Anschlussstelle Geithain führenden Straße erinnert seit 1967 an den Absturz eines Jagdflugzeuges MiG 21 im Jahr zuvor.

Das Fliegerdenkmal in Syhra ist gerade erst saniert worden. Quelle: privat

Schandakow, Kommandeur einer damals in Altenburg/Nobitz stationierten Fliegereinheit der Sowjetarmee und sein Co-Pilot Major Jury Alexejewitsch Wladimirow sollen damals darauf verzichtet haben, sich rechtzeitig per Fallschirm aus ihrer havarierten Maschine zu retten, um das havarierte Flugzeug noch vom Dorf weg steuern zu können, „um die Menschen im Dorf Syhra durch deren Absturz nicht zu gefährden“, sagt Bernd Gnant, Vorsitzender des Geithainer Ortsvereins der Partei Die Linke. Die Piloten waren damals 43 und 35 Jahre alt, beide kamen bei dem Absturz ums Leben.

Seit Anfang der 90er Jahre kümmern sich Geithainer Linke um das Umfeld des Denkmals, seit 1996 gibt es dazu eine Vereinbarung mit der Stadt Geithain. Angehörige des damaligen Flugzeugführers Schandakow haben das Denkmal 2008 erstmals besucht. Die Betreuer des Denkmales stehen in Kontakt mit der in Deutschland lebenden Nichte des Obersts, Nina Pfizenmaier, und deren Tochter, Alena Simon.

Besuch des Denkmals am Samstag geplant

Jetzt ist der Besuch einer Enkelin von Viktor Schandakow angekündigt. Genaueres weiß Bernd Gnant noch nicht. Die Enkelin heißt Kateryna und wohnt in der Ukraine. Sie ist derzeit bei Familie Pfizenmaier in Niedersachsen zu Besuch und will mit den Familienangehörigen am Sonnabend gegen 11.30 Uhr nach Syhra kommen.

Bernd Gnant würde sich freuen, wenn dann auch einige Einwohner des Ortes mit an das Denkmal kämen, das gerade erst restauriert wurde.

Von André Neumann