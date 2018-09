Geithain/Syhra

Nach seiner Restaurierung wurde am Sonnabend, dem Weltfriedenstag, das im Jahr 1967 errichtete Fliegerehrenmal bei Syhra erneut eingeweiht. Es erinnert an die sowjetischen Piloten Oberst Viktor Nikolajewitsch Schandakow und Major Juri Alexejewitsch Wladimirow, die 1966 bei der Havarie ihrer MiG 21U ihr Leben opferten, um das Leben der Einwohner von Syhra nicht zu gefährden.

Linkspartei hat Spenden gesammelt

Der Ortsverband Geithain der Partei Die Linke ließ in Abstimmung mit den Eigentümern das Denkmal sanieren und rief für die Deckung der Kosten eine Spendenaktion ins Leben. „Sie stieß auf sehr große Resonanz und wird auch in der Folgezeit den Erhalt des Ehrenmals sichern“, so Ortsverbandschef Bernd Gnant. In Anwesenheit des Generalkonsuls der Russischen Föderation in Leipzig, Andrej Yurevich Dronov, versammelten sich zahlreiche Menschen am Ehrenmal.

Zahlreiche Gäste anwesend

Unter ihnen waren neben Einwohnern von Syhra und Umgebung Vertreter aus im Ostdeutschen Kuratorium von Verbänden organisierten Vereinen und Verbänden, Mitglieder russischer Traditionsverbände, der Linksjugend aus dem Landesverband Hamburg, des Deutsch-Russischen Kulturinstituts aus Dresden, deutsch-russischer Jugendclubs aus Leipzig, der Bundestagsfraktion und des Kreisverbandes Westsachsen der Linken, die Oberbürgermeisterin von Borna und der Bürgermeister von Geithain.

Gnant: „Kein Weltfrieden ohne Russland“

Bernd Gnant mahnte in seiner Eröffnungsrede, sich immer der Tatsache bewusst zu sein, „dass es keinen Weltfrieden ohne oder gar gegen Russland gibt, sondern dass er nur durch ein gleichberechtigtes Miteinander der Völker, Völkerverständigung und Abrüstung erreicht und erhalten werden kann“. Namens des Ortsverbandes bedankte sich Gnant bei „allen, die uns bei der Sanierung des Denkmals, der Spendensammlung dafür und der Durchführung der Veranstaltung zur Wiedereinweihung unterstützt haben“.

Generalkonsul Dronov verwies darauf, dass sich „die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland auf dem niedrigsten Niveau seit den Zeiten des kalten Krieges“ befänden und dass man „die weitere Zusammenarbeit auf der Grundlage solcher verbindender Momente der Geschichte aufbauen soll“, wie sie die Erhaltung des Fliegerehrenmals darstelle.

Kränze, Blumen und Tauben

Nach der Enthüllung einer Gedenktafel legten die Teilnehmer Kränze und Blumen nieder. Eine Strophe der Hymne der Russischen Förderation erklang, Luca Anwand aus Theusdorf, Schülerin der Evangelischen Oberschule Lunzenau, rezitierte das Gedicht von Gisela Steineckert „Meinst Du, die Russen wollen Krieg“. Beim Abspielen des Liedes „Kleine weiße Friedenstaube“ flogen als Friedenssymbol 20 Brieftauben gen Himmel.

Von lvz