Bad Lausick

Auf Schusters Rappen in den Bad Lausicker Kurpark: Am bundesweiten Tag des Wanderns lud am Montag die Wandergruppe Bad Lausick die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ zu Erkundungen, Spiel und Spaß in der Natur ein.

Während eine Gruppe, begleitet vom Steinbacher Forstunternehmer Hans Modrack, rings um die Freilichtbühne „Schmetterling“ eine erlebnisreiche Zeit verbrachte, pflanzte eine andere nahe der Einrichtung am Weg zum Friedhof einen Apfelbaum.

Dieser Baum, ein Altländer Pfannkuchenapfel, wurde zum Tag des Wanderns auf Initiative der Wandergruppe Bad Lausick von der Stadt Bad Lausick für die Kinder der Kita Sonnenkinder gespendet. Hier pflanzen und gießen die Drei- bis Vierjährigen. Quelle: Jens Paul Taubert

Zur Verfügung gestellt hatte den die Stadt Bad Lausick. „Die Kinder waren mit großem Eifer bei der Sache“, freute sich Wilfried Wesener, der die Wandergruppe leitet. Mit Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) sei man überein gekommen, künftig an jedem Wandertag mit Kindern einer anderen Tagesstätte einen Baum zu pflanzen.

„Wir möchten, dass das Wandern populärer wird. Das über die Kinder zu versuchen, ist sicher der beste Weg“, so Wesener. Wandern erfreue sich vor allem bei den Älteren einer großen und weiter wachsenden Beliebtheit. Das zeige die hervorragende Resonanz, die die Bad Lausicker Gruppe bei ihren Veranstaltungen weit über die Grenzen der Kurstadt hinaus erfahre.

Von es