Frohburg/Kohren-Sahlis

Seit Kohren-Sahlis Teil der Stadt Frohburg geworden ist, stehen die Diensträume im Rathaus gegenüber des Töpferbrunnens leer – beinahe. Zwar sind die Mitarbeiterinnen der Verwaltung schon zu Jahresbeginn nach Frohburg umgezogen, eine Außenstelle des Meldeamtes aber ist in Kohren-Sahlis einmal wöchentlich geöffnet.

Außenstelle unterdessen wenig genutzt

Ab Juli werde auch das Geschichte sein, sagte Siegmund Mohaupt, Ex-Bürgermeister und jetzt Kohren-Sahliser Ortsvorsteher, am Dienstagabend im Ortschaftsrat. Der zumindest vorübergehende Betrieb der Außenstelle sei in der Eingliederungsvereinbarung mit Frohburg festgeschrieben. Inzwischen aber zeige sich, dass der Bedarf kaum noch bestehe.

Stadtrat befasst sich Donnerstag mit dem Thema

In den ersten Wochen des Jahres „nutzten viel mehr Bürger als gedacht dieses Angebot“, sagte er. Damals sei es aufgrund der Adressänderungen vor allem um die Umschreibung von Papieren gegangen. Längst aber steuerten die meisten direkt das Frohburger Rathaus an, so dass es wenig sinnvoll erscheine, weiterhin an einem Tag in der Woche eine Verwaltungsmitarbeiterin extra nach Kohren-Sahlis zu schicken. Der Frohburger Stadtrat wird sich auf seiner Sitzung Donnerstagabend mit der Thematik befassen.

Mohaupt sieht für das Haus kommunale Perspektive

Für das Gebäude des Kohren-Sahliser Rathauses selbst sehe er durchaus eine kommunale Perspektive, sagte Mohaupt. Er freue sich, dass der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) erwäge, die Immobilie nicht zu verkaufen, sondern möglicherweise einzubinden in ein im Aufbau befindliches Netzwerk Multipler Häuser im Kohrener Land.

Das hatte er angekündigt auf einer Zusammenkunft in der vergangenen Woche in Jahnshain, als vor allem über eine neue Nutzung der dortigen ehemaligen Dorfschule gesprochen wurde. Die will der Bürgerverein JaLiMeu zu einem solchen Begegnungsort für Jahnshain, Linda und Meusdorf machen. Die alte Schule könnte nach dem Willen der Initiatoren das erste Haus von mehreren dieser Art im Kohrener Land sein.

Von Ekkehard Schulreich