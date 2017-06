Die Dorfgemeinschaft zusammen halten – diesem Ziel widmet sich der Freizeitverein Tautenhain seit einem halben Jahrzehnt. Jetzt will er sich auch der Förderung der Jugend zuwenden. Der Treff, den es über viele Jahre gab, steht vor einer Renaissance. Das wird am Sonnabend gefeiert mit einem Fest, in das viele sich einbringen.