Frohburg/Tautenhain

Dass das Gebäude des Tautenhainer Bahnhofs von einer Familie jetzt zu Wohnzwecken umgebaut wird, ist für Jochen Dietrich, Eisenbahner aus Narsdorf, eine gute Nachricht. „Erfreulicherweise ist sind auch an anderen solchen leer stehenden Gebäuden in der Nähe bauliche Aktivitäten zu erkennen“, sagt er in Reaktion auf den LVZ-Beitrag über Familie Peters.

Der Eisenbahner aus Narsdorf : Ich freue mich über die Wiederbelebung

An jenem Bahnwärter-Häuschen in Narsdorf, wo bis zur Einstellung des Zugbetriebs die Strecke Narsdorf - Rochlitz die Bundesstraße 175 querte, baue jemand aus dem Erzgebirge. In diesem Haus lebte bis vor ein paar Jahren ein Original, als Schranken-Harry in der Region bekannt. Auch am Bahnwärterhaus am ehemaligen Schranken-Posten 38 in nach dem Gleisbogen in Richtung Geithain tue sich etwas. Nur das Bahnhofsgebäude in Hopfgarten liege noch im Dornröschenschlaf. Es gebe wohl aber inzwischen ein privaten Eigentümer. „Das Bahnwärterhaus inmitten der Felder oberhalb des Haltepunkt Tautenhain – hier wohnte der in Tautenhain tätige Wärter Erwin Biehle - ist offenbar schon zu sehr verfallen, ebenso wie das Haus im ehemaligen Narsdorfer Bogendreieck“, so Dietrich. Die abseitigen Lage und eine fehlende Erschließung werde in vielen Fällen eine Umnutzung solcher Immobilien erschweren. Umso bemerkenswerter sei - auch unter kulturhistorischem Aspekt - das Engagement von Familie Peters in Tautenhain.

Der Schriftsteller: Conrad Felixmüller malte den Bahnhof

Obwohl in Göttingen zu Hause, las der in Frohburg geborene und aufgewachsene Schriftsteller Guntram Vesper den LVZ-Beitrag schon am Sonnabendmorgen - und meldete sich prompt zu Wort. Der Maler Conrad Felixmüller, der in der Kriegs- und Nachkriegszeit in Tautenhain lebte und arbeitete, habe - mindestens - ein Bild gemalt, das den Bahnhof zeige. „1958 entstand sein großes Gemälde ,Arbeiterzug mit Postfrau'. Über dieses Bild habe ich Ende der achtziger Jahre einen Bericht geschrieben, Er hat neben der großen farbigen Wiedergabe des Gemälde im Magazin der Wochenzeitung Die Zeit gestanden.“ Felixmüllers Gemälde, im Winter entstanden, zeigt links die Bahnschranke, an der ein Pferdefuhrwerk wartet. Der mit einer Dampflok bespannte Zug steht am Bahnsteig. Die Postfrau - eine Frau Krasselt - schiebt ihren Postkarren Richtung Gleis. Schichtarbeiter, die ausgestiegen sind, kommen ihr entgegen. Rechts ist der Giebel des Bahnhofs zu sehen. Das Gemälde befindet sich in Privatbesitz, eine Reproduktion war nicht zu beschaffen.

Ausschnitt aus dem Felixmüller-Bild, das den Tautenhainer Bahnhof zeigt. Quelle: Repro: Guntram Vesper

Der Heimatgeschichtler: Ich habe die Inschrift verfasst

Zur Aufklärung der rätselhaften Wand-Inschrift von 1984, im einstigen Dienstzimmer hinter der Uhr verborgen, konnte Jochen Dietrich beitragen und bestätigte eine Vermutung des Autors: „KH Oertelt“, das ist niemand anderes als Karl-Heinz Oertelt, ein umtriebiger Heimatgeschichtler. Ein Anruf bei ihm sorgte für Überraschung; er hatte den Text noch gar nicht gelesen. „Es stimmt aber: Wir haben das renoviert. Wir haben sehr oft unsere Namen hinterlassen“, bestätigt er - nicht nur in Tautenhain, auch in anderen Stationen, in Narsdorf zum Beispiel. Oertelt war von 1965 bis 1985 bei der Hochbau-Meisterei der Bahn, ehe ihn der damalige Geithainer Bürgermeister Heinz Herzog als Stadtinspektor in städtische Dienste holte. Dort kümmerte er sich vor allem um den Aufbau des Heimatmuseums, das 1986 zur 800-Jahr-Feier der Stadt öffnete. „Die Renovierung in Tautenhain dürfte damit eine meiner letzten gewesen sein“, so der heute 79-Jährige. Wer aber Rudi und Veronika seien, das könne er heute nicht mehr sagen.

Von Ekkehard Schulreich