Frohburg/Tautenhain

Es werde (mehr) Licht: Das wünschen sich die Kegler des Tautenhainer SV Einheit. Die Ausleuchtung ihrer Wettkampfstätte genügt nicht mehr der heutigen Norm. Die Neonröhren, Jahrzehnte alt, beleuchten die beiden Bahnen im Vereinsdomizil, das der Stadt Frohburg gehört, unzureichend, und sie blenden. „Die Bahnen selbst wurden 2017 abgenommen, sind technisch okay und entsprechen den Wettkampfbedingungen“, sagt Eddy Kratz. Um die Beleuchtung zu erneuern, stehe man mit der Kommune in Kontakt. „Wir sind zuversichtlich, dass das bald was wird, und wir machen, was möglich ist in Eigenleistung.“ Auf eher bescheidene 1500 Euro würde sich die Investition belaufen, und da wäre der dringend benötigte Doppelsatz neuer Kegel schon eingepreist.

Sportverein mit langer Tradition

Kegeln hat in Tautenhain eine lange Tradition. Die Wurzeln des organisierten Sports reichen zurück bis in die Vorkriegszeit. Schon in den ersten Friedensmonaten hätten sich die Aktiven wieder zusammengefunden, den Verein neu gegründet, gekegelt, Federball und Schach gespielt. Fußball kam später hinzu. Die Kegelbahn auf dem Hügel am Ortsausgang Richtung Geithain wurde in den 50er-Jahren durch Georg Heil errichtet, der am Abzweig nach Ottenhain eine Sportgaststätte betrieb. „Die Anlage war damals modern, die hat gezogen“, weiß Kratz aus Erzählungen. Kegelten die Damen und Herren damals in der Kreisliga (sie holten mehrere Meistertitel), formierte sich der Verein nach der Wende als Hobbygemeinschaft neu. Knapp 50 Mitglieder zählt der SV heute. „Wir Männer haben uns aus der Kreisklasse allmählich hochgearbeitet in die Landkreisliga“, sagt Kratz. Die Damen bestritten indes keine Wettkämpfe mehr – sie seien ein Team von reinen Freizeit-Keglern. Nicht zu vergessen: die Aerobic-Gruppe, die ebenso zum Verein zählt.

Dorfgemeinschaftshaus mit Kegelbahn

Die Kegelbahn, die inzwischen als Dorfgemeinschaftshaus firmiert, „ist ein Schatz“, sagt der Vereinschef. „Wir haben hier viel Kraft, Zeit und Geld investiert.“ Um die Jahrtausendwende wurde eine neue Kegel-Anlage installiert; parallel dazu wurden Dach und Fenster erneuert. Jetzt aber wäre es an der Zeit, das eine oder andere zu tun. Schließlich nutze nicht nur der SV Einheit das Haus. Ob Tautenhainer Karnevalsverein, Feuerwehr, Seniorentreff, private Feiern: „Das Haus ist einfach wichtig für unser Dorf.“

Von Ekkehard Schulreich