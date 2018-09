Frohburg/Tautenhain

700 Jahre St.-Jakobi-Kirche Tautenhain: Dieses Jubiläum wird in dieser letzten Septemberwoche von Mittwoch bis Sonntag in dem Frohburger Ortsteil gefeiert. Zwar steht die auf einem Hügel über dem Dorf errichtete Kirche mit ihrem markanten Turm im Mittelpunkt, doch reicht das Fest weit über die eigentliche Kirchgemeinde hinaus. Der Freizeitverein Tautenhain ist in die Organisation ebenso eingebunden. Es gibt Konzerte, einen Familiennachmittag, eine historische Modenschau.

Die Emporen-Bemalung der Tautenhainer Kirche, die der renommierte Maler Conrad Felixmüller (1897 bis 1977) fertigte, ist von besonderem Wert – kunst-, aber auch regionalgeschichtlich. Felixmüller fand, in Berlin 1944 ausgebombt, im Dorf in der Kriegs- und Nachkriegszeit eine Zuflucht und einen inspirierenden Arbeitsort. In viele seiner Bilder, die hier entstanden, fanden die Menschen aus seiner Nachbarschaft, fanden Landschaft und Industrie Eingang.

Die Nachfahren des Künstlers entschlossen sich jetzt, Pastellskizzen der Emporen-Bilder der Kirchgemeinde zu schenken. „Wir freuen uns über diese Großzügigkeit und wollen die vier Entwürfe während des Jubiläums präsentieren“, sagt Pfarrer Sven Petry.

Weil der 26. September der eigentliche Jubiläumstag sei, gebe es 18 Uhr eine Andacht in der Kirche. An diesem Abend eröffne man zudem eine kleine Felixmüller-Ausstellung im Gemeindehaus mit Bildern, die vornehmlich Tautenhainer Motive zeigten. Zur Verfügung stellt die Hans-Jürgen Wilke, der in Berlin lebende letzte Drucker des Künstlers. Diese Schau und die Kirche können auch am Sonnabend und Sonntag besichtigt werden.

Ein Konzert folgt am Donnerstag, 19 Uhr. Wer auftritt, ist noch nicht entschieden, da der Geithainer Gospelchor kurzfristig passen muss. Der Liedermacher Arno Backhaus gastiert am Freitag ab 18 Uhr. Spiel, Spaß und ein Programm in der und rund um die Kirche sind am Sonnabend ab Mittag geplant. Ein Festzelt wird hinter dem Kindergarten aufgebaut.

Die Jüngsten können sich auf Hüpfburg und Kistenrutsche vergnügen. Kinder- und Familienspiele werden angeboten. Ein Geschichten-Schnitzer ist vor Ort. Es gibt Gastronomie. 17 Uhr beginnt ein Orgelkonzert. Abends folgt Tanz im Festzelt.

Ein Festgottesdienst steht 10.30 Uhr am Beginn des Sonntags. An das gemeinsame Mittagessen schließt sich ein unterhaltsamer Nachmittag mit Modenschau von anno dazumal und Kaffeetrinken an.

Von Ekkehard Schulreich