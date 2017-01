Frohburg/Tautenhain. Beinahe trutzig steht das Mal aus schwarz gedunkeltem Sandstein nahe der sonnengelben Fassade der Tautenhainer Kirche: Die Stätte erinnert an jene Männer aus Tautenhain und Ottenhain, die in den Jahren des Ersten Weltkriegs ihr Leben verloren. Im dritten Friedensjahr schon, 1921, entschlossen sich die Einwohner, ihnen eine Erinnerungsstätte zu schaffen. In den DDR-Jahrzehnten in Vergessenheit geraten, gibt es seit der Jahrtausendwende schon Bestrebungen, das Denkmal zu sichern und zu erweitern.

Nach Jahren wechselvoller Bemühungen sehen sich die Initiatoren der Bürgerinitiative Eulatal (BIE) und des Freizeitvereins Tautenhain auf der Zielgeraden, denn die Finanzierung könnte endlich gesichert werden. Einer Sanierung stehe nun im Grunde nichts mehr im Wege, sagt Klaus Schmiedel, lange Vorsitzender der inzwischen im Freizeitverein aufgegangenen BIE: „Die Leute, die uns unterstützen, sollen nach den Jahren des Wartens wissen, dass wir jetzt ganz nah dran sind.“

„Es wäre eine Schande, würden wir das Denkmal einfach zusammenfallen lassen“, sagt Daniel Kratz. Der Vorsitzende des Freizeitvereins ist Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wie viele der mehr als zwei Dutzend Vereinsmitglieder. Dass vielen Tautenhainern etwas daran liege, das Erinnern wach zu halten, könne er aber verstehen. „Wir haben bei unseren Veranstaltungen gesammelt. Aus kleinsten Beträgen wurden so in Summe mehr als 1000 Euro“, sagt Kratz.

Egal ob das gesellige Einstimmen auf die Adventszeit, die Tanzparty im Sommer oder Skatrunden; eine Spendenbüchse sei immer bestückt worden. Bereits 2013 hatte die BIE mit dem Sammeln von Spenden begonnen, hatte größere Unternehmen angeschrieben, war aber vor allem bei Privatpersonen auf offene Ohren gestoßen. Doch trotz der zusammengetragenen mehr als 7000 Euro fehlte eine Menge Geld, war das geplante Vorhaben doch auf 11 000 Euro veranschlagt worden.

„Uns ist es wichtig, den Stein nicht nur herzurichten. Wir möchten ihn ergänzen um eine Tafel, die die Namen aller 56 Einwohner trägt, die im Zweiten Weltkrieg starben“, sagt Schmiedel. Diese Tafel soll vor dem Denkstein platziert werden. Ein entsprechendes Konzept hatten die Initiatoren und die Kirchgemeinde als Eigentümerin schon vor Jahren mit Fachleuten der Denkmalpflege abgestimmt. Allerdings erwies sich das Zusammentragen der Namen als aufwendig: „Das war mit zum Teil sehr langwieriger Suche in den Archiven verbunden.“ Zudem sprachen Vereinsmitglieder gezielt ältere Tautenhainer an, um die Liste nach und nach zu komplettieren.

Der Verein war es auch, der sich vor knapp anderthalb Jahren an die Kultur- und Umweltstiftung der Sparkasse Leipzig wandte mit der Bitte, die in der Finanzierung klaffende Lücke zu schließen. Mit Erfolg, freut sich Daniel Kratz: „Das Geld steht in diesem Jahr zur Verfügung.“

Deshalb heißt es jetzt, Nägel mit Köpfen zu machen. In den nächsten Wochen setzen sich alle Beteiligten wieder an einen Tisch, um die Details abzustimmen. Danach könne der Steinmetz beginnen, die vorhandenen Steine zu reinigen und zu sichern sowie die zusätzliche Platte mit den 56 Namen zu versehen. Spätestens im Spätherbst, wenn landesweit der Toten gedacht wird, soll das Denkmal in Tautenhain neu gestaltet sein.

