Tautenhainer sauer: Im Dorf ist es duster – provisorische Leuchten sollen helfen

Frohburg/Tautenhain. Dass es zappenduster ist auf der Rosa-Luxemburg-Straße in Tautenhain, ärgert nicht nur Eberhard Schneidenbach. Schließlich ist die Kreisstraße seit Wochen und noch für Wochen eine Großbaustelle. „Die Tautenhainer haben keine Alternative. Die müssen durch die Baustelle laufen. Das ist höchst gefährlich“, sagte der Linken-Stadtrat im Frohburger Parlament. Zumal die Absicherung teilweise zu wünschen übrig lasse. Er forderte die Kommune auf, das Baugeschehen im Dorf stärker zu kontrollieren. Thomas Kratz (BuW) bekräftigte das: „So geht es nicht!“

Ursache des Malheurs war offenbar ein Unternehmen, das im Auftrag von Mitnetz Strom Freileitungen demontieren sollte und dabei auch in der Rosa-Luxemburg-Straße tätig wurde – „irrtümlich“, wie Mitnetz bedauernd informierte. Um wieder Licht auf die Baustelle zu bringen, werde man provisorisch vier Leuchten aufstellen, kündigte Bauamtsleiterin Anke Vogel an: „Sie sollen bis 30. September in Betrieb gehen.“ Auf diese Weise lasse sich zumindest ein Teil der Trasse ausleuchten, ehe die Stadt ohnehin eine neue Straßenbeleuchtung in Betrieb nehmen werde. Zudem beginne in den nächsten Tagen der Asphalteinbau im Abschnitt zwischen Feuerwehr-Depot und Wiesengrund, was die Passage der Baustelle für die Tautenhainer zumindest erleichtere.

Aufgrund einer Gasleitung, die umverlegt werden musste, ist der Kreisstraßen-Ausbau drei Wochen in Verzug. Das beauftragte Bauunternehmen Reif ist allerdings zuversichtlich, diesen Rückstand aufholen zu können und den Fertigstellungstermin 7. Dezember zu halten. Innerhalb dieser Zeitspanne sollen am Weidenweg Reparaturen erfolgen. Das veranlasste Thomas Kratz zu dem Hinweis, den Weg zur Kegelbahn nicht aus dem Auge zu verlieren. Der benötigte ebenso dringend eine Instandsetzung.

Von Ekkehard Schulreich