Teddys vom Schloss bringen Frohburg ins SWR-Fernsehen

Frohburg. Wer Frohburg besucht und erkundet, kommt an einem Besuch des Museums im Schloss nicht vorbei. Das gilt umso mehr in diesen Tagen und Wochen, da das Schlossmuseum die Sonderschau „Die Bären sind los“ zeigt. 140 Teddys aus mehreren Jahrzehnten sind hier zu sehen, darunter beileibe nicht nur knuddlige Spielgefährten längst Erwachsener, ihrer Eltern und Großeltern, sondern auch Kunstwerke, Lichtbilder, Bummi-Bücher, Teddy-Ansichtskarten. Wie bei früheren, sehr erfolgreichen Expositionen konnte das Museum auf zahlreiche Leihgaben von Frohburgern zurückgreifen. Sie ermöglichten, die Teddys in Szenerien zu versammeln, die über das bloße Zeigen hinausreichen, und so ein Stück Spiel- und damit Kulturgeschichte mitliefern.

„Die Schau ist eine Augenweide, und uns ,brummte‘ hinterher richtig der Kopf“, sagt etwa Hiltrud Zein, die die Ausstellung mit Bekannten besuchte: Jeder Teddy könne hier seine Geschichte erzählen und wecke bei den Besuchern Kindheitserinnerungen. „Teddys als Verkäufer mit alter Waage, Teddys auf der Schulbank mit Globus, Teddys auf dem Luftroller mit Kinderkörbchen am Lenker, Teddys an einem Waschbrett – die Museumsmitarbeiter haben mit viel Gespür und vielen Ideen eine Ausstellung geschaffen, die einfach Freude macht“, sagt Zein. Erstaunt war sie dann aber doch, als sie vor dem Fernseher saß und feststellte, dass der SWR, der Südwestdeutsche Rundfunk, von den Frohburger Teddys Notiz nahm und die Schau zum Anlass nahm, für eine Urlaubsreise nach Sachsen zu werben und dabei Frohburg keinesfalls zu ignorieren.

„Mehr als 500 Besucher kamen bisher zur Teddy-Ausstellung. Damit ist diese Sonderausstellung schon jetzt von den Besucherzahlen her erfolgreicher als die Sonderausstellung zur Geschichte des Konsums im vergangenen Jahr“, sagt Museumschefin Konstanze Jurzok. „Im Gästebuch ist immer wieder zu lesen, dass es eine mit viel Liebe und mit vielen reizvollen Details gestaltete Ausstellung ist, die Kindheitserinnerungen zurück-kommen lässt.“ Neben Familien und Kindergruppen fänden zahlreiche Teddyfreunde den Weg nach Frohburg. Nicht nur Kinder, sondern vor allem ältere Besucher seien begeistert, „denn sie erkennen immer wieder das Lieblingsspielzeug ihrer Kindertage“.

Für die Mitarbeiterinnen des Museums seien die zahlreichen, durchweg positiven Eintragungen ein Beleg dafür, dass man Sonderausstellungen auch Dank des Engagements der Bevölkerung attraktiv und erfolgreich gestalten könne, so Jurzok: „Allen Leihgebern sei herzlich für die Überlassung ihrer Lieblinge gedankt.“ Ebenso dem Bildungsträger FAW Geithain, der unter der Anleitung von Ines Westphal eine Wandarbeit zur Ausstellung gestaltet habe. Die Schau ist bis zum 20. Oktober zu besichtigen.

