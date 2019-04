Leipzig/Bad Lausick

Überglänzter Abend in ausverkauftem Saal: Ihr drittes Album „Goldrush“ stellten die Jungs von „Texas Music Massacre“ vor mehr als 200 Fans am späten Freitag in Noels Ballroom in der Leipziger Südvorstadt vor.

Anarchische Zügellosigkeit aus Bad Lausicker Probenraum

Country, Rock, Punk, angereichert mit anarchischer Zügellosigkeit, und überspringende Spielfreude macht die Melange dessen aus, was die Band in ihrer rustikalen Proben-Laube irgendwo am Stadtrand von Bad Lausick ersann und in einem professionellen Studio aufbereitete.

Produziert wurde es - eine Premiere - mit einem Label, PoiSonic aus Leipzig. „Come with us - Texas for all!“ - dieses Credo von Sam „The Bull“ Doc, Jessie „The Dynamite“ Hunter und Scott „The Joker“ Newman trägt über diesen Abend hinaus.

Release-Party in Noels Ballroom

Kontrastreich einstimmend die Bands, die sich die Texaner zur Record-Release-Party in passgenauem Ambiente auf die Bühne holten: die kraftvolle Stefan Saffer Band aus Leipzig, Independent statt Country, und Braunschweig Pension, liedermachende Punkrocker. Mit der Goldscheibe „ Goldrush“ schließt sich, was mit den Alben zuvor - „Remember T.M.M.“ 2012 und „Country Anarchy“ 2016 - zu kreisen und zu kreißen begann. Um das nachzuvollziehen, empfiehlt sich: reinhören.

Von es