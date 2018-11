Bad Lausick

Tickets für Veranstaltungen in ganz Deutschland kaufen: Ab Mittwoch ist das auch in Bad Lausick möglich. Die Ticketgalerie eröffnet im Haus der Kur- und Tourist-Information direkt am Markt einen Shop. Egal was gewünscht ist: Eintrittskarten für Konzerte in Leipzig in der Arena, für die Oper, das Gewandhaus oder die Kabaretts, aber auch für die Konzerte der in der Kurstadt verankerten Sächsischen Bläserphilharmonie bekommt man dann vor Ort.

Karten für über 200.000 Veranstaltungen im Jahr

„Wir arbeiten im Ticketing mit CTS Eventim zusammen und haben damit den Zugriff auf über 200 000 Veranstaltungen im Jahr“, sagt Birgit Heinecke, Geschäftsführerin der Ticketgalerie GmbH. Das betrifft ebenso Events in Dresden, in Chemnitz, in ganz Sachsen und deutschlandweit, zum Beispiel auch die Musicals in Hamburg, Berlin oder Stuttgart. Das Unternehmen, größter Ticketanbieter in der Region, betreibt bereits Shops in Leipzig, Halle, Altenburg, Wurzen, Borna, Delitzsch, Eilenburg, Döbeln und Oschatz.

Preise zur Galerie-Eröffnung am Mittwoch

Zur Eröffnung am 28. November ab 9 Uhr gibt es am Glücksrad kleine Preise zu gewinnen. Eintrittskarten werden verlost, unter anderem für den ZOO Leipzig, das Konzert „Der Herr der Ringe & Der Hobbit“ am 12. Januar in der Arena Leipzig oder „Falko - Das Musical“ am 24. Januar. 11 Uhr spielt vor der Kur-und Tourist-Information das Sächsische Blechbläserquintett, eine Formation der Sächsischen Bläserphilharmonie.

Die Ticketgalerie ist Montag bis Freitag von 8.30 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Tickets können gleich mitgenommen werden.

Von es