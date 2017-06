Bad Lausick/Steinbach. Im Bad Lausicker Ortsteil Steinbach wurde in der ersten Juniwoche in Höhe der Bergstraße auf eine Katze geschossen. Der unbekannte Schütze hatte auf den 15 Jahre alten Kater einer 37-Jährigen wenigstens zweimal geschossen. Das Tier hatte Schussverletzungen am Rücken und am Kopf, die durch einen Tierarzt behandelt werden mussten. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Wer Schüsse im Tatortbereich gehört hat oder andere sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Grimma unter Tel. 03437/708925100 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von thl