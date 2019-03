Penig

Zehn Tage nach dem tödlichen Unfall einer Elfjährigen in Penig hat Matthias Damm ( CDU), der Landrat von Mittelsachsen, am Donnerstag die Unfallstelle besucht. Er kam am Nachmittag in Begleitung von mehreren Polizisten und dem Peniger Bürgermeister Thomas Eulenberger ( CDU).

Es ist das erste Mal seit dem Unglück, bei dem die Schülerin auf der B 175 bei Oberhain von einem Auto erfasst wurde, dass Damm öffentlich in Erscheinung tritt. Bisher hatte er auf Vorwürfe von Eltern, dass der Schulweg unsicher sei, eher verhalten reagiert.

Matthias Damm (CDU), Landrat von Mittelsachsen,kam am Donnerstagnachmittag mit großem Polizeiaufgebot zur Unfallstelle. Quelle: privat

Eltern aus Langenleuba-Oberhain warnen vor gefährlichem Schulweg

Mütter und Väter aus Langenleuba-Oberhain machen schon seit Längerem darauf aufmerksam, dass die Bushaltestelle für Kinder gefährlich ist. Ein Dutzend Elternvertreter will am Freitagnachmittag nach Frankenberg fahren. Dort lädt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) zum Sachsengespräch ein. Sie wollen auf die Gefahr der Halstelle direkt an der B 175 aufmerksam machen und fordern allgemein sichere Schulwege in ganz Sachsen für ihre Kindern. Ihre Bedenken haben sie bereits in einer Petition an das Landratamt formuliert.

Matthias Damm (CDU) trat seit dem Umfall erstmals öffentlich in Erscheinung. Quelle: privat

Gegen den 21-jährigen Fahrer, der die Schülerin erfasste, wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die Elfjährige wird am Freitag auf dem Friedhof in Oberhain beerdigt.

Die Stadt Penig will als Folge des Unfalls vor der Grundschule eine Tempo-30-Zone einrichten.

Von Ekkehard Schulreich/gap