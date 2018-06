Frohburg/Greifenhain

Marco Köhler ist immer noch geschockt. Was sich am Sonntagabend nach einem Spaziergang auf einem Greifenhainer Hof ereignete, wird er so schnell nicht vergessen. „Nach einem Spaziergang mit Kind und der kleinen Chihuahua-Dame Toffee wollten wir das Wochenende im Hof auf der Sonnenbank abschließen“, erzählt Köhler.

Nichtsahnend und ohne Vorwarnung tauchten plötzlich zwei freilaufende Hunde (Schäferhund und Labrador) auf dem Hof auf. Die Hundebesitzerin der Chihuahua-Dame sei sofort aufgesprungen und habe versucht, die fremden und aggressiven Hunde durch laute Schreie und wilde Gesten zu vertreiben. „Die Hunde stürzten sich sofort auf den Chihuahua, bissen und schleuderten ihn herum und ließen nicht von ihm ab“, beschreibt Marco Köhler die Situation. Toffee starb wenig später an den Folgen des Angriffs.

Köhler: „Das Schlimmste aber war, dass ein zweijähriges Kind unmittelbar daneben stand. Wir haben uns bei unseren Abwehrversuchen zwischen die wütenden Hunde und den Jungen gestellt und versucht, das Kind aus dem Focus der Hunde zu bringen. Zum Glück wurden von den Hunden keine Menschen angegriffen und verletzt.“

Die Polizei hat Ermittlungen gegen die Besitzerin der aggressiven Hunde aufgenommen.

Von Thomas Lieb