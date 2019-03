Penig/Langenleuba-Oberhain

Den tödlichen Verkehrsunfall auf der alten B 175 bei Langenleuba-Oberhain, bei dem ein elfjähriges Mädchen gestorben ist, nimmt Klaus Michael, Elternsprecher der Oberhainer Grundschule, zum Anlass, um auf die gefährliche Verkehrssituation vor der Bildungseinrichtung bekannt zu machen.

Tempo 30 an der Grundschule Oberhain gefordert

Die Schule liegt am Dorfrand an der in Richtung Meusdorf führenden Straße. „Seit Jahren mahnen wir an, dass hier Tempo 30 ausgeschildert wird“, sagt Michael. Bisher habe die Stadt Penig das aber als nicht notwendig erachtet.

Können Tempo-30-Zonen dabei helfen, schwere Unfälle zu verhindern? Nach einem tödlichen Unfall mit einer Elfjährigen wird vor einer Grundschule in Penig eine Tempo-30-Zone gefordert. Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Nein, andere Maßnahmen bringen da mehr. Weiß nicht Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Können Tempo-30-Zonen dabei helfen, schwere Unfälle zu verhindern? Können Tempo-30-Zonen dabei helfen, schwere Unfälle zu verhindern? So haben unsere Leser abgestimmt Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll.

Nein, andere Maßnahmen bringen da mehr.

Weiß nicht Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Inzwischen, so erfuhr die LVZ, denkt man im Rathaus offenbar anders darüber. „Tempo 30 werden wir anordnen. Im Rahmen einer Verkehrsschau waren wir unabhängig von dem Unglücksfall bereits zu dem Ergebnis gekommen“, sagt Stadtsprecherin Manuela Tschök-Engelhardt. Ein Unfallschwerpunkt sei der Bereich der Oberhainer Schule glücklicherweise nicht, aber man gehe besser auf Nummer sicher.

Von Ekkehard Schulreich