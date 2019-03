Geithain/Leipzig

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 72 ist am frühen Montagmorgen ein 35-jähriger Mann ums Leben gekommen. Zwischen den Anschlussstellen Geithain und Rochlitz (Kreis Leipzig/Mitttelsachen) fuhr der Pkw Skoda des 20-jährigen Fahrers gegen 4.35 Uhr nach Informationen der Polizeidirektion Chemnitz auf einen Lkw DAF auf.

Zur Galerie Ein 35-Jähriger ist am Montagmorgen bei einem Unfall auf der A72 gestorben. Der Pkw Skoda war auf einen Lkw aufgefahren

Dabei geriet der Wagen unter den Laster. Der Beifahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Skoda-Fahrer und ein weiterer Insasse des Pkw wurden schwer verletzt. Der 35-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Feuerwehren aus Frohburg und Geithain im Einsatz

Die Feuerwehren Frohburg und Geithain waren im Einsatz, um die Insassen des Pkw herauszuholen. Für den 35-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die Schwerverletzten wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Stau nach Vollsperrung

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Richtungsfahrbahn nach Chemnitz blieb während der Unfallaufnahme bis in den Vormittag hinein über drei Stunden voll gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau. Am Auto und dem Anhänger entstand nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Bereits am Sonntagabend war es auf der A38 bei Leipzig-Süd zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem zwei Autoinsassen verletzt wurden.

Von Ekkehard Schulreich