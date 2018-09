Frohburg/Kohren-Sahlis

Nicht nur, dass in der Kohren-Sahliser Töpferei Töpfe und Schüsseln „seit 1500 vierzig u. acht“ gemacht werden, wie es die Inschrift am Giebel des Hauses vermerkt: Der Handwerksbetrieb, der zu den ältesten in Deutschland zählt, feiert Anfang September sogar ein Doppeljubiläum: 470 Jahre Ersterwähnung und 25 Jahre Neugründung nach der Wende. Neben einem Empfang für alle im Töpferhaus am 7. September gibt es ein Konzert in der Kirche St. Gangolf als Zeichen dafür, dass sich der Betrieb nicht nur aus der Historie heraus fest verwurzelt sieht im Kohrener Land.

Die Töpferinnen bei der Arbeit. Quelle: Jens Paul Taubert

Martin Marten war es nach Aktenlage, der sich 1548 im Landstädtchen Kohren eine Töpferei eröffnete. „Ob es die erste war, wissen wir nicht. Aber wir können belegen, dass sich in diesem Haus seitdem immer die Töpferscheibe gedreht hat. Das ist in Deutschland einzigartig, glauben wir – und bisher hat uns da noch keiner widersprochen“, sagt Peter Ruf, einer der Gesellschafter der 1993 gegründeten GmbH. Die Situation des Töpferhandwerks war in den vergangenen Jahrhunderten von Höhen und Tiefen geprägt. Zeitweise gab es bis zu 14 Töpfereien hier; aktuell sind es zwei.

Max Arnold an der Drehscheibe: Er übernahm das Töpferhaus 1920. Quelle: privat

Der Kunsttöpfer Kurt Feuerriegel, Schöpfer des 90 Jahre alten Töpferbrunnens auf dem Kohrener Markt, sorgte eingangs des 20. Jahrhunderts für künstlerische Impulse. Das heutige Töpferhaus kam 1920 in Arnold’schen Besitz: Max Arnold, Elektriker bei der AEG in Berlin, baute sich hier eine neue Existenz auf, machte mit 40 noch den Ofensetzer- und Töpfermeister. „Er starb kurz nach dem Krieg, hat die 400-Jahr-Feier 1948 nicht mehr miterlebt“, sagt seine Enkelin Christine Ruf. Ihr Vater Rudolf übernahm die Werkstatt, doch 1960 war Schluss. Flucht in die Bundesrepublik: „Die staatliche Übernahme war angedroht. Das konnte mein Vater nicht mit ansehen.“

Max Arnold als Schützenkönig. Quelle: privat

Nun war es die Stadt Kohren-Sahlis (!), die das Töpferhaus weiterführte. 1979 wurde es volkseigen, zum VEB Kunsttöpferei mit bis zu 36 Angestellten – inklusive des Betriebsteils Frohburg und des Töpfermuseums –, die trotz dieser Größe nie so viel produzieren konnten, wie sie hätten verkaufen können in einem Land, in dem Getöpfertes hoch im Kurs stand. 1990 plötzlich war alles anders, die Existenz des Betriebes in höchster Gefahr.

Die Retter: Christine und Peter Ruf nahmen vor 25 Jahren die Gründung der GmbH in die Hand und sicherten den Bestand des Töpferhauses. Heute leben beide darin, hier mit Enkelin Louise. Quelle: Jens Paul Taubert

„Wir waren erstmal herrenlos“, erinnert sich Heidi Steglich, die gemeinsam mit Simone Döhler 1979 hier ihre Töpferlehre begann. Der Markt war weg, Brennöfen und Scheiben verschlissen. Kurzarbeit. Der Versuch einiger Mitarbeiter, den Betrieb zu übernehmen, scheiterte an horrenden Forderungen der Treuhandanstalt. „Wir wussten, in Stuttgart lebt noch Christine, die Tochter von Arnolds. Da sind wir 1992 hingefahren, um sie für eine Reprivatisierung zu gewinnen“, beschreibt Steglich die Flucht nach vorn.

„Für mich hatte sich das Kapitel erledigt. Wenn ich mal aus dem Westen herkam, durfte ich in die Töpferei gar nicht rein“, meint die Diakonin, die sich in Sindelfingen um kirchliche Bildungsarbeit kümmerte. Plötzlich Arbeitgeber zu werden, war ihrem Mann Peter, Journalist, ebenso fremd. „Um Arbeitsplätze zu retten und eine alte Kultur weiterzuführen, ließen wir uns darauf ein“, sagt er.

GmbH beschäftigt heute sechs Mitarbeiterinnen

Gemeinsam mit drei Kohren-Sahliser Töpferinnen wurde die GmbH gegründet, die heute sechs Mitarbeiterinnen beschäftigt. „Zum Jubiläum stellen wir drei neue Produktlinien vor: Sommerwiese, Blau-Grau und Schwarze Kunst. Um bestehen zu können, braucht es neben dem Traditionellen immer wieder Neues“, sagt Karina Werner. Sie legte 1995 ihre Meisterprüfung ab und hat heute mit Heidi Steglich die Geschäftsleitung inne.

Menschen müssen Handwerkskunst wertschätzen

Die Menschen müssten bereit sein, Handwerkskunst wertzuschätzen, die ihren Preis habe. Das sei eine dauernde Herausforderung und wohl kaum anders als in den Jahrhunderten zuvor. Wichtig, sagt Werner, sei nicht nur, sich auf die (Töpfer-)Tradition des Kohrener Landes zu berufen. Der damit verknüpfte Tourismus brauche neue Impulse. Auch dafür setze man sich ein.

Blick auf das Töpferhaus in den Zwanzigerjahren, dahinter einer der Burgtürme. Quelle: privat

Peter Ruf sogar in persona, ist er doch Vize-Chef des Tourismusvereins Borna und Kohrener Land. 2014 siedelten seine Frau und er, Rentner nun, um in Christines alten Wohnort, leben seither im Obergeschoss des sanierten Töpferhauses. „Wir spüren, dass hier unser Platz ist“, sagt sie: „Wir in der Töpferei sind wirklich wie eine große Familie.“

Einen Jubiläumsempfang für alle gibt es am 7. September von 14 bis 18 Uhr im Töpferhaus mit Wein und Fettbemmen. 19 Uhr beginnt in der Stadtkirche ein Konzert mit den „Dorffiedlern“, die irische Musik bieten, und dem „Ensemble Amici Choriensis“, Musikerinnen unter der Leitung von Dorothea Franke, die seit Jahren gemeinsam musizieren. Der Eintritt ist frei.

Von Ekkehard Schulreich