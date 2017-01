Kohren-Sahlis. Tourismusverein Borna und Kohrener Land: Nach mehr als einem Vierteljahrhundert gab sich der Fremdenverkehrsverband Kohrener Land (FVV) einen neuen Namen, der klarer und zukunftsweisend sein soll. Das ist nur ein Pflasterstein auf dem Weg der Neu(er)findung nach zwei Jahren finanzieller Turbulenzen und kontroverser Debatten, die der Arbeit nach innen und der Wirkung nach außen alles andere als förderlich waren. Mit der Wahl eines neuen Vorstandes und dem Beschluss eines Finanzplanes will der Verein – getragen von fünf Kommunen, Dutzenden Gastronomen, Hoteliers und Tourismus-Anbietern sowie von Privatpersonen – seine Konsolidierung abschließen. Viele Mitglieder verbinden damit Erwartungen, hoffen auf einen Schub. Andere sind zurückhaltend, manche haben sich gar abgekehrt. Eine nicht repräsentative Erforschung der Stimmungslage.

Ein Verein, der die vielfältigen touristischen Aktivitäten des Kohrener Landes bündele, „ist schon von Vorteil. Auch die Präsenz auf Messen hat sich bezahlt gemacht“, sagt Wolf-Peter Hetzer. Der Betreiber des Lindenvorwerks ist Gründungsmitglied des FVV. Er arbeitet seit Beginn an im Vorstand mit, wird zur Neuwahl aber nicht noch einmal antreten. Der Verein habe über mehr als 25 Jahre eine anerkannte Arbeit geleistet; veränderten Bedingungen jetzt mit neuen Strukturen Rechnung zu tragen, sei in Ordnung.

„Das Kohrener Land ist eine beliebte Region. Es gibt viel Sehenswertes. Das Neuseenland bietet anderes, ist ein ganzes Stück weit weg“, sagt Falk Mäder, der die Gnandsteiner Bäckerei Reiße betreibt. Für ihn ist ein auf das Kohrener Land zugeschnittener Verein unverzichtbar. Schade sei allerdings, dass zu Jahresbeginn die angestammte Gnandsteiner Geschäftsstelle zugunsten der Touristinformation auf dem Bornaer Markt aufgegeben worden sei: „Schon jetzt kommen oft Leute in unser Geschäft, wollen Tipps, fragen nach Informationsmaterial.“ Das werde zunehmen, doch könne er einen solchen Anlaufpunkt natürlich kaum ersetzen.

Als Petra Sporbert vor einem Jahrzehnt ihren Märchengarten – erst am Lindenvorwerk, längst zu Füßen der Gnandsteiner Burg – eröffnete, fand sie im FVV einen Partner. Nach neun Jahren aber ist sie jetzt ausgetreten: „Ich habe nicht den Eindruck, dass es hier vorangeht – im Gegenteil.“ Andere Regionen seien dabei, der einst renommierten Ausflugsregion den Rang abzulaufen. In Gnandstein sei es sehr ruhig geworden: der „Tonkrug“ zu, das Burgmuseum im Winterschlaf und sonst montags geschlossen, das Burghotel ohne Betreiber. Ganz zu schweigen davon, dass es noch immer keine öffentliche Toilette gebe. Sie selbst könne wetterbedingt nur von April bis Ende Oktober öffnen; so über die Runden zu kommen, fordere alle Kräfte. Dass der FVV ihr dabei zur Seite stehe, spüre sie nicht mehr.

„Ich sage mir, ich muss zuallererst an meinen Betrieb denken“, sagt die Narsdorferin Constanze Hölig, die eine Pension betreibt. In den ersten Jahren habe es unter den FVV-Mitgliedern einen guten Austausch gegeben; der sei eingeschlafen. „Meine Gäste kriege ich inzwischen über das Internet, über Buchungsportale.“ Im vergangenen Jahr sei sie „aus Lokalpatriotismus“ noch im Verein geblieben, so Hölig; jetzt aber sei sie raus.

Lokalpatriotismus ist ein Begriff, den auch Jörg Günther benutzt, und durch Anstand ergänzt. Gemeinsam mit seiner Frau Karola betreibt er in Nachbarschaft des Lindenvorwerks seit einem Jahrzehnt den „Irrgarten der Sinne“. Der Verband habe ihnen in der Anfangsphase zur Seite gestanden, heute stehe man zu ihm: „Ich werbe meine Gäste vor allem selbst, fahre selbst auf viele Messen.“ Der Fremdenverkehrsverband habe das ebenso über viele Jahre mit Erfolg gemacht, „müsste jetzt aber in die Puschen kommen und die Region wieder offensiv vermarkten“. Und für jene da sein, die ihn unterstützten. Günther kritisiert die zaudernde Haltung mehrerer Bürgermeister von Mitgliedskommunen. Er besteht auf einem eigenständigen Verein, eine großräumige Tourismusstruktur bringe hier nichts: „Da wären wir auf verlorenem Posten.“

„Wir stehen hinter den Verein. Er hat eine gute Arbeit gemacht. Die muss weitergehen“, sagt Karina Werner, Töpfermeisterin und Geschäftsführerin des Töpferhauses Arnold in Kohren-Sahlis. Das Unternehmen sei seit Anfang der Neunzigerjahre Mitglied und bleibe dabei. Dass der Beitrag etwas steige, dürfe nicht das entscheidende Kriterium für eine Mitgliedschaft sein; das griffe zu kurz.

„Die Streitereien haben uns nicht gutgetan“, meint Matthias Lindner, Betreiber des Kohrener Landexpresses und Mitglied seit der Jahrtausendwende. Er setze auf den Tourismusverein Borna und Kohrener Land einige Hoffnungen, denn: „In großen Strukturen gingen wir völlig unter. Wir leben vor allem von den Menschen aus der Region.“ Dass große Reiseanbieter oder Busunternehmen buchten, sei eher die Ausnahme. Mit Leipzig und dem Neuseenland sei das Kohrener Land nicht zu vergleichen.

Der Tourismusverein Borna und Kohrener Land zählte als Fremdenverkehrsverband Kohrener Land rund 130 Mitglieder, unter ihnen die Kommunen Borna, Kohren-Sahlis, Frohburg, Narsdorf und Geithain.

Von Ekkehard Schulreich