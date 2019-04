Frohburg

Über den sprichwörtlichen Berg ist der Tourismusverein Borna und Kohrener Land nicht, aber auf dem Weg. Die Neuausrichtung des Vereins, der im südlichen Teil des Landkreises Leipzig und darüber hinaus ein gutes Hundert Mitglieder zählt, werde die Hauptaufgabe der kommenden Monate sein, sagte dessen Vorsitzender Karsten Richter auf der Jahreshauptversammlung in Frohburg.

Die „Schnupper“-Mitgliedschaft in der übergeordneten so genannten Destinationsmanagementorganisation (DMO) Leipzig Region, die die Stadt Frohburg bis Ende 2020 einging, sichert einen überlebenswichtigen Zuschuss des Landkreises – und eröffnet den Mitgliedern die Chance, ohne Druck den Verein neu auszurichten.

Dass die drei Mitgliedskommunen des Vereins – Borna, Frohburg und Geithain – sowie der Landkreis Leipzig hinter den Bemühungen stehen, zeigte die Teilnahme der beiden Bürgermeister, der Oberbürgermeisterin und des Landrates an der Versammlung.

Tourismusverein Borna und Kohrener Land will über Ziele und Finanzen reden

Ein eingetragener Verein sei der Interessenvertreter seiner Mitglieder. Sein Erfolg basiere in erster Linie auf deren ehrenamtlichem Engagement, so Karsten Richter: „Wenn wir über die Ziele sprechen, muss sich jeder Einzelne einbringen. Jeder muss sagen, wie er sich die Zukunft vorstellt und was er selbst einzubringen bereit ist.“ In der zurückliegenden Zeit habe man schon eine Menge Ideen zusammengetragen. Jetzt gelte es, sie abzuklopfen, Prioritäten zu benennen und um eine – auch finanzielle – Untersetzung zu reden.

In dieser Hinsicht einen Schritt voraus ist jene von Peter Ruf und Peter Hetzer im März initiierte Arbeitsgruppe, die sich dem Kerngebiet des Kohrener Landes widmet und die sich erneut am 2. Mai trifft. In den Prozess der Selbst(er)findung externen Sachverstand einfließen zu lassen, schlug Jörg Günther (“Irrgarten der Sinne“) vor. Das werde man gegebenenfalls tun, sagte Richter, und darüber in der nächsten Vorstandssitzung sprechen: „Dann müssen wir aber auch offen drüber reden, wie wir das finanzieren.“

Zahl der Übernachtungsgäste im Kohrener Land steigt

Blickt man auf das vergangene Jahr, dann zeigt sich, dass Übernachtungsgäste im Einzugsbereich des Vereins im Schnitt drei Tage blieben – was dem Sachsen-Mittel entspricht. Die Auslastung der Betten stieg leicht, liegt mit 37 Prozent aber unter dem Durchschnitt des Freistaates (43,5 Prozent) und dem des benachbarten Burgen- und Heidelandes (52,1 Prozent). Was die Zahl der Beherbergungsbetriebe und der Betten betrifft, liegt man bei weniger als einem Zehntel der Heideland-Kapazitäten.

Der Verein betreibt die Touristinformation auf dem Bornaer Markt. Um den Wegfall der einstigen Geschäftsstelle in Gnandstein auszugleichen, wurden bei zehn Mitgliedern inzwischen Infopunkte eingerichtet. Internet-Auftritt und Logo wurden neu gestaltet. Auf zahlreichen Messen und Veranstaltungen warb der Verein 2018 für die Ausflugsregion – und tut das 2019 erneut.

Leader-Förderung für Land des Roten Porphyrs wird gern genutzt

Gemeinsam mit dem Heimat- und Verkehrsverein Rochlitzer Muldental trägt der Verein die Leader-Förderregion Land des Roten Porphyrs. Mehr als 160 Maßnahmen habe man hier umgesetzt – „viele davon im öffentlichen Interesse“, sagte Regina Heinze, die Vereinsgeschäftsführerin.

Nicht nur öffentliche und kirchliche Bauvorhaben (Beispiele Kirche Greifenhain, Kirchbergmauer St. Nikolai Geithain) profitierten davon; zahlreiche private Eigentümer erhielten Zuschüsse, um etwa Gebäude umzunutzen (Beispiel Kohrener Bahnhof, Umbau eines historischen Gebäudes in Prießnitz).

Neu gestalten will der Verein in diesem Jahr die Imagebroschüre. Die Faltkarte „Rittergüter und Herrenhäuser“ wird 2020 neu aufgelegt. Beim Topf- und Krügemarkt im Mai in Kohren-Sahlis und beim Landeserntedankfest im September in Borna wird der Verein präsent sein, will ebenso die 26. LVZ-Wanderung unterstützen.

