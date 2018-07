Borna

Hitze und Trockenheit machen derzeit zwar der Natur im Landkreis zu schaffen – an Trinkwasser fehlt es in Borna und Umgebung aber nicht. „Es ist genügend Trinkwasser da“, sagt Detlef Bull, Fachbereichsleiter Trinkwasser der Wasser und Abwasser GmbH. Zwar sei der Verbrauch von Trinkwasser in den vergangenen Wochen im Vergleich zum Jahresdurchschnitt um 20 bis 25 Prozent gestiegen, doch sparen müssen die Menschen im Landkreis Leipzig laut Bull nicht. „Wir haben ausreichend Reserven.“

Mehrverbrauch günstig für die Wasserqualität

Im Durchschnitt verbrauche ein Einwohner 28 bis 30 Kubikmeter im Jahr, jetzt ist es mehr: „Die Menschen gießen mehr, duschen häufiger, befüllen ihre Pools – all das erhöht natürlich den Verbrauch“, sagt Bull. Schlecht sei das nicht. Vom Sparen rät Bull sogar eher ab – dann könne sich das stehende Wasser erwärmen, was zur Vermehrung von Bakterien führen kann.

Regelmäßige Kontrollen

Die Hitze werde aber nicht zum Problem hinsichtlich der Qualität des Wassers, so Bull. Es sei nicht notwendig, häufiger Kontrollen durchzuführen als im Winter. In den sechs Wasserwerken in Elbisbach, Frohburg, Grimma, Podelwitz, Prießnitz und Rathendorf werden in regelmäßigen Abständen im Jahr 195 Proben und in dem Verteilungsnetz 192 Proben untersucht, so Bull. Zusätzlich nimmt das Gesundheitsamt zur Überwachung Proben.

Ressourcen im ZBL-Gebiet ausreichend

„Für unser Verbandsgebiet kann ich sagen, dass die Ressourcen noch lange nicht aufgebraucht sind“, sagt auch Michael Spitzner, Geschäftsführer des Zweckverbands Wasser/Abwasser Bornaer Land. Der Wasserverbrauch sei in der letzten Zeit aber auf jeden Fall angestiegen. Insgesamt müsse es mindestens zwei, eher vier Wochen lang nicht regnen, damit der Wasserverbrauch spürbar ansteigt, so Detlev Bull. „Dann sind die Regentonnen leer und die Menschen greifen auf Trinkwasser zurück.“

Riesiges Problem für die Trockenheit

Gegossen werden kann im Landkreis also frohen Mutes, das Trinkwasser müssen die Gärtner dabei natürlich bezahlen. „Gerade gießen wir nur das Wichtigste“, sagt Manfred Richter, Vorsitzender des Kleingartenvereins „Am Wäldchen“ in Borna. Ein „riesiges Problem“ sei die Trockenheit, so Richter weiter. Auch die Landwirte leiden extrem unter dem fehenden Regen. „Es gibt große Probleme bei der Futterbereitstellung und auch bei der Bevorratung von Winterfutter“, sagt Elke Zehrfeld, Geschäftsführerin des Regionalbauernverbands Muldental. „Es ist gerade sehr, sehr schwer.“ Momentan kämpften die Landwirte um die Ernte, die noch stehe. „Alle haben große Sorgen“, sagt Zehrfeld. Sie appelliert angesichts der Feldbrandgefahr zudem an jeden, vorsichtig zu sein und vor allem nicht in der Nähe trockener Felder zu rauchen.

Verbot für Landkreis Leipzig nicht vorgesehen

Ein Verbot, aus natürlichen Gewässern Wasser, zum Beispiel zum Gießen, zu entnehmen, wie vor Kurzem in Altenburg erlassen, ist im Landkreis Leipzig nicht geplant. „Die untere Wasserbehörde hat die Situation im Blick. Ein Verbot der Wasserentnahme aus den Teichen oder Seen ist derzeit nicht geplant“, sagt Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes.

Von Sophie Aschenbrenner