Über 500 Oldtimer in Kohren-Sahlis – Besucher staunen und fachsimpeln

Etwas mehr als 500 (!) historische Fahrzeuge rollten am Sonntag nach Kohren-Sahlis. Oldtimer-Enthusiasten aus der näheren und weiteren Umgebung der Töpferstadt sorgten dafür, dass es in Sichtweite der Burgtürme so eng, vielfältig und lebhaft zuging wie selten zuvor.