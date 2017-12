Um Chabos zu sehen, ist der Weg nach Bad Lausick nicht zu weit

Bad Lausick. Maximilian Ullrich ist in der Nähe von Berlin zu Hause. Die Entfernung hinderte den 15-Jährigen nicht, am Freitag nach Bad Lausick zu fahren. Er wollte die Sonderschau des Chabo-Clubs Ost besichtigen. Sie ist Teil der heute noch geöffneten Ausstellung, die der Rassegeflügelzüchterverein Bad Lausick traditionell am Jahresende ausrichtet. „Mein Opa hatte schon Chabos“, sagte er. Sein Ziel: Möglichst eine Henne für die Zucht erwerben. Janno Petzold (11) aus Strehla an der Elbe hatte ein geeignetes Tier bereits gefunden – und mit seinen Großeltern Hannelore und Jürgen Finanziers. „Er wollte unbedingt ein Tier für die Blutauffrischung. Das habe ich natürlich gern bezahlt“, freute sich der Großvater über den engagierten Enkel, der vor zwei Jahren die Zucht seiner Schwester übernommen hatte.

Maximilian und Janno stehen für jene Heranwachsenden, die die Zucht von Rassegeflügel weiter tragen. Das sei umso wichtiger, da das Gros der Aktiven in den Vereinen im Rentenalter sei, meinte Karsten Schöpel vom gastgebenden Verein. Er selbst besuchte die Schau kurz vor Silvester schon, als er selbst noch ein Kind war. „Es hätten gern ein paar Tiere mehr sein können. In besten Jahren waren es 600 oder mehr“, sagte Schöpel mit Blick auf die 478 Hühner, Enten, Gänse, Tauben.

„Ich komme jedes Jahr nach Bad Lausick. Die machen immer eine schöne Ausstellung“, meinte Rudolf Brühl aus Schönerstädt, der 2012 auf der Europaschau einen Champion zeigen konnte. Rainer Nöbel aus dem Rochlitzer Ortsteil Wittgendorf schaute sich um, „weil ich hobbymäßig ein paar Tauben habe. Da will ich gucken, wie die anderen abschneiden.“ Den Organisatoren machte er ein Kompliment: „Das verdient Anerkennung.“

Anerkennung fanden die Züchter bei den Preisrichtern. Die vergaben neunmal ein Vorzüglich und zahlreiche Hervorragend. Den Wanderpokal Hühner erhielt Konrad Müller, der Bad Lausicker Vereinschef. Der Wanderpokal Tauben ging an Matthias Kortenhof (Bad Lausick), ebenso die Bundesplakette. „Eine sehr schöne Ausstellung, sehr vielfältig – und Chabos sieht man nicht überall“, urteilte Jan Schimmel aus dem erzgebirgischen Burkhardtsdorf. Der Chabo-Züchter war gekommen, um die Tiere seiner Zuchtfreunde Frank Lehmann (Bad Lausick, Vorzüglich und Hervorragend) und Sven Vogel (Prießnitz, Hervorragend) in Augenschein zu nehmen.

Geöffnet ist die Schau am 30. Dezember von 8 bis 13 Uhr. Danach heißt es, die Turnhalle an der Grundschule im Neubaugebiet wieder auf Vordermann zu bringen, denn, so Schöpel: „Silvester haben wir alle dann was anderes vor!“

Von Ekkehard Schulreich