Geithain. Unbekannte zündelten am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus in Geithain. Als ein 18-jähriger Hausbewohner mit seinem Fahrrad nach Hause kam, bemerkte er im Hausflur, dass ein unbekannter Täter eine Wandtafel aus Kork, welche im Treppenhaus des Hauses in der Friedrich-Fröbel-Straße im Neubaugebiet aufgehängt war, angezündet hatte. Er holte sofort Wasser und versuchte, die Tafel zu löschen. Anschließend rief er die Polizei. Durch die rechtzeitige Entdeckung des Brandes konnte Schlimmeres verhindert werden, so dass auch keine Mieter evakuiert werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von thl