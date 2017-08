Unternehmer aus Ossa steht jetzt an der Spitze des SV Bad Lausick 1990

Bad Lausick. Mit Andreas Krug an der Spitze startet der SV Bad Lausick 1990 neu durch. Der 51-Jährige, der im Geithainer Ortsteil Ossa zu Hause ist, kam über Badminton vor sieben Jahren in den Verein. Dass er eines Tages im Vorstand oder gar als Vorsitzender Verantwortung übernehmen würde, habe er keinesfalls geplant. Als der Sportverein in den ersten Monaten des Jahres nach einem Neuanfang suchte, die Mitglieder zu mehreren Sitzungen zusammenkamen, habe er, gezielt angesprochen, gern seinen Hut in den Ring geworfen und sei prompt gewählt worden.

An seiner Seite arbeiten im Vorstand Ute Forst mit, bisher bereits Schatzmeisterin, und Conny Kuhlmann, die in den Neunzigerjahren schon einmal selbst den Vorsitz innehatte. Peter Claußnitzer hatte seinen Rückzug von der Funktion des Vorsitzenden angekündigt.

„Die Truppe ist wie eine Familie“, sagt Krug, bezieht das in erster Linie auf die 15-köpfige Abteilung Badminton. Das treffe aber in selber Weise zu auf die Tischtennis-Spieler und die drei Gymnastikgruppen von Rosi Graichen, Kathrin Held und Renate Heinze. Allerdings hätten die einzelnen Sektionen zuletzt vor allem ihres gemacht. Es gelte, den Vereinsgedanken wieder stärker in den Vordergrund zu rücken. Die Volleyballer haben dem Verein, der 80, 90 Mitglieder zählt, kürzlich den Rücken gekehrt. Zu jenen, die durch ihr ehrenamtliches Engagement das Rückgrat des Vereins auch in unsteten Zeiten bildeten, gehört Renate Schmidt. Sie wurde für 55 Jahre Badminton-Aktivitäten ausgezeichnet; Gisela Kipping ist Anfang 2018 dann bereits 60 Jahre dabei.

„Vielleicht ist es auch mal ganz gut, wenn einer von außerhalb kommt“, sagt der Unternehmer, der „sportlich multitasking-mäßig unterwegs“ ist. Über Jahre trainierte er in Narsdorf die Nachwuchs-Kicker, ist seit anderthalb Jahrzehnten als Referee in den Fußballrasen der Region unterwegs. Und damit in vielen Vereinen bekannt. Der SV Bad Lausick sei ein Verein für den Breitensport, sagt er. Diesem Anspruch wolle der neue Vorstand künftig wieder stärker Rechnung tragen.

Gegründet 1990, sieht sich der Verein in der seit 1846 währenden kurstädtischen Turner-Tradition. „Die Bedingungen sind dafür in Bad Lausick inzwischen hervorragend“, sagt er, verweist auf die moderne Zwei-Felder-Halle und den neuen Sportplatz hinter der Oberschule. Um die Abteilungen wieder enger zusammen zu bringen, ist am 23. September ein kulinarisch-heimatgeschichtlicher Wandertag entlang der Mulde geplant, 2018 ein Sportfest, um eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Zudem wolle man an die Bad Lausicker Schulen herantreten, um Nachwuchs zu gewinnen und zu fördern.

Von Ekkehard Schulreich