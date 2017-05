Am Lindenvorwerk

Die Mitglieder des Schweißhundevereins Deutschlands treffen sich am Sonnabend im Kohrener Land. Am Lindenvorwerk geben sie mit einer Hundeschau Einblicke in ihre Arbeit, die vor allem für die Jagd von großem Wert ist. Jagdhundeführer werden aber auch durch die Polizei angefordert, wenn es gilt, bei Verkehrsunfällen angefahrenes Wild aufzufinden.