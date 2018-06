Frohburg

Es ist des Deutschen liebstes Getränk: der Kaffee. Dass es soweit kommen konnte, ist sicherlich zu einem beachtlichen Teil Melitta Bentz zu verdanken. Denn weil die geborene Dresdnerin Satz in ihrem Kaffee hasste, entwickelte sie 1908 kurzerhand die Filtertüten. Die Liste weltbekannter Sachsen oder ihrer Erfindungen ließe sich beliebig fortsetzen. Der Musik- und Theaterförderverein Priester hat am Sonnabend in Frohburg mit der Sachsenrevue zahlreiche dieser Persönlichkeiten und Entdeckungen vorgestellt.

August der Starke ließ den Zwinger ind Dresden bauen und das Porzellan in Meißen entwickeln. Quelle: Julia Tonne

Angefangen beim Hochzeitsmarsch, der dem Leipziger Komponisten Richard Wagner zugesprochen wird, über die Homöopathie, die vom Meißner Christian Friedrich Samuel Hahnemann entwickelt wurde, bis hin zum Krostitzer Bier: „Sachsen hat in der Hinsicht unglaublich viel zu bieten“, sagt Christoph Zwiener, der im Frohburger Bürgerzentrum den Zeremonienmeister spielte.

Die Geschichten und Gedichte von Joachim Ringelnatz gingen von Wurzen aus ebenfalls um die ganze Welt. Unter anderem das Gedicht „Silvester bei den Kannibalen“. Aber auch „Ein Nagel saß in einem Stück Holz“, ein Gedicht, das wie eine Liebeserklärung an die Messingschraube anmutet. Dem Musik- und Theaterförderverein gelang es, mit vielen Liedern und grandiosen Kostümen, die Errungenschaften in Szene zu setzen.

Die Geschichte Silvester bei den Kannibalen stammt von Ringelnatz und der stammt aus Wurzen. Quelle: Julia Tonne

Unter anderem brachten sie den Hofstaat von August dem Starken auf die Bühne, denn diesem hat Sachsen so einiges zu verdanken. Sei es die „Eigenheimzulage“ (Folgenden Erlass gab er heraus: Wer sein Holzhaus abreißt und ein Steinhaus baut, muss acht Jahre lang keine Steuern bezahlen), der Bau des Dresdner Zwingers oder die Sammlung des Grünen Gewölbes.

Einen Teil seiner Aufführung widmete der Verein Barbara Uthmann. Sie führte – bereits im 16. Jahrhundert – nach dem Tod ihres Mannes die Saigerhütte Grünthal fort. Obgleich sie die Geschäfte der Hütte erfolgreich weiter betrieb, scheiterte sie letztlich infolge von Intrigen der Konkurrenz. Weshalb sie sich ein anderes Betätigungsfeld suchte: Das Herstellen von Spitze. Darüber, ob das Klöppeln nun Uthmann zugeschrieben werden kann oder nicht, streiten sich die Chronisten. Klar ist aber, dass sie Verlegerin von Borten (verzierte Geweberänder) war und zeitweise rund 900 Borten-Wirkerinnen beschäftigte.

26 Schauspieler stellen verschiedene Epochen dar

Käthe Kruse dürfte ebenso vielen ein Begriff sein. Ihre selbst gemachten Puppen stellte sie unter anderem bei der Leipziger Messe aus. Und Adam Ries, „Vater des modernen Rechnens“, brachte die Mathematik nach Sachsen.

26 Schauspieler entführten die Zuschauer am Sonnabend in die verschiedenen Epochen, blieben aber im Freistaat. „Während unserer Recherchen sind wir irgendwann darauf gestoßen, wer in Sachsen gelebt oder was ein Sachse erfunden hat“, begründet Dennis Schneider alias Baumeister Pöppelmann.

Und weil die Liste immer länger wurde, war die Idee zu einer Sachsenreve geboren.

Von Julia Tonne