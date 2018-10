Frohburg/Roda

Seit die Anschlussstelle Geithain der Autobahn 72 in Betrieb ist, hat die Zahl der Autos im benachbarten Dorf Roda erheblich zugenommen. Vor allem die vielen LKW auf der Bundesstraße 7 nervten die Anwohner, sagt Ortsvorsteher Torsten Biringer: „Ab früh um fünf kannst Du, wenn Du an der Straße wohnst, die Fenster nicht mehr aufmachen.“ Die Rodaer hofften deshalb sehr, dass die Anschlussstelle Frohburg bald gebaut werde.

Neuordnung des Verkehrs brächte Entlastung

Denn durch die damit verbundene Neuordnung des Verkehrs – Stichwort B 7 neu – würde der Ortsteil gewiss entlastet. Unabhängig davon aber sollten die Planungen für eine Verlängerung des Radweges entlang der B 7 in Richtung Geithain vorangetrieben werden. Während man zwischen Geithain und Niedergräfenhain bereits sicher radeln kann, fehlt der Abschnitt über den Berg und die A 72 nach Roda. Der hat nicht nur Bedeutung für die hier Wohnenden, sondern wäre eine wichtige Ausflügler-Verbindung ins Kohrener Land.

Zustand der Straße in Kohren-Sahlis schlecht

In puncto Straßen und Verkehr beschäftigt den Rodaer Ortschaftsrat auch der Zustand der Fahrbahn in Richtung Kohren-Sahlis. Das Asphaltband sei hier recht schmal, bei Begegnungsverkehr würden deshalb die Bankette zerfahren. „Gerade im Bereich des Ortseingangs sind die Setzungen so groß, dass es gefährlich wird“, so Biringer. Würden im Randbereich Gitterplatten verlegt – so wie zum Beispiel zwischen Ballendorf und Ebersbach – könnte man das Problem beheben.

Allee-Charakter immer mehr bedroht

Wichtig sei dem Ortschaftsrat zudem, dass der Allee-Charakter der Straße erhalten bleibe. Allerdings sinke die Zahl der Obstbäume weiter. Es sei höchste Zeit für Nachpflanzungen: „Wenn zum Beispiel im Zuge des Autobahn- und Straßenbaus Ausgleich geschaffen werden muss – hier wäre doch eine gute Gelegenheit dafür.“

Von Ekkehard Schulreich