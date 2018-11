Borna/Frohburg/Geithain

Der zehnjährige Jason W., der am Dienstagabend von seiner Mutter als vermisst gemeldet worden war, hat die Nacht auf dem Betriebsgelände der Thüsac in Geithain verbracht. Er ist auf dem Nachhauseweg von der Schule zur Lernförderung in Borna, nicht wie sonst üblich, in seinem Heimatort Frohburg ausgestiegen, sondern im Bus geblieben.

Der Fahrer hat den Bus nach seiner Tour auf dem Geithainer Betriebsgelände abgestellt und Jason, der im Fahrzeug eingeschlafen sein soll, nicht bemerkt. „Ein Mitarbeiter der Thüsac hat den Jungen am Mittwochmorgen in dem Bus vorgefunden“, bestätigte eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig. Es handelte sich um denselben Fahrer, der den Bus am Abend zuvor abgestellt hatte. Wie Tatjana Bonert, Geschäftsführerin der der Thüsac Personennahverkehrsgesellschaft mbH, erklärte, hat der eigentlich als zuverlässig geltende Mitarbeiter den Bus abgeschlossen und nicht noch einmal kontrolliert.

Kameraden der Feuerwehren Frohburg und Nenkersdorf suchten in der Wyhra nach dem vermissten Jungen. Quelle: Feuerwehr Frohburg

Warum der Zehnjährige nicht in Frohburg ausstieg, ist derzeit nicht bekannt. Dem Vernehmen nach, sei der Junge aber schon einmal verschwunden. Es werde jetzt geprüft, ob für Jason W. ein Fahrdienst eingerichtet wird.

Nachdem der Junge nicht in Frohburg ankam, hat ihn die Mutter als vermisst gemeldet. Daraufhin suchten Polizeikräfte sowie Feuerwehren aus Frohburg und Nenkersdorf nach Jason W.

Von thl, gap, mk