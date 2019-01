Geithain/Bad Lausick

Zwei versuchte räuberische Erpressungen nach dem gleichen Muster ereigneten sich am Dienstagabend in Geithain und Bad Lausick: Opfer war in einem Fall ein 54, im anderen Übergriff ein 59 Jahre alter Mann. Letzterer wurde obendrein geschlagen und erlitt leichte Verletzungen. Täter waren zwei vermummte Personen.

Sie bedrohten ihre Opfer nach Informationen der Polizei mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und forderten, die Taschen herauszugeben. Die Überfallenen weigerten sich, woraufhin die Täter flüchteten. Der Angriff in Geithain geschah 18.10 Uhr im Stadtpark, der in Bad Lausick folgte 19.30 Uhr nahe des Freizeitbads „Riff“.

Aufgrund der kriminellen Vorgehensweise komme in Betracht, dass es sich in beiden Fällen um dasselbe Täter-Duo handele, sagte Uwe Voigt, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, der LVZ. Die Kriminalpolizei habe ihre Ermittlungen aufgenommen.

Von es